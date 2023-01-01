Vô Danh của Vương Nhất Bác hợp tác với Lương Triều Vỹ xác nhận chính thức ra rạp vào ngày đầu tiên Tết Nguyên Đán

Sao quốc tế 01/01/2023 19:19

Vô Danh sẽ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Vương Nhất Bác được công chiếu trong năm mới 2023 khiến fan hâm mộ háo hức.

Đêm hội mừng năm mới của đài Đông Phương diễn ra vào tối 31/12 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với phần biểu diễn của những ngôi sao nổi tiếng của làng giả trí Hoa Ngữ. Đặc biệt, nam thần đỉnh lưu Vương Nhất Bác đã mang đến một bất ngờ lớn cho các fan hâm mộ về thông tin phim ảnh của mình.

Vô Danh của Vương Nhất Bác hợp tác với Lương Triều Vỹ xác nhận chính thức ra rạp vào ngày đầu tiên Tết Nguyên Đán - Ảnh 1

Theo đó, dự án điện ảnh Vô Danh của Vương Nhất Bác và Lương Triều Vỹ sẽ chính thức ra rạp vào đúng mùng 1 Tết Âm lịch tới đây. Như vậy, Vô Danh sẽ là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Vương Nhất Bác được công chiếu trong năm mới 2023.

Vô Danh của Vương Nhất Bác hợp tác với Lương Triều Vỹ xác nhận chính thức ra rạp vào ngày đầu tiên Tết Nguyên Đán - Ảnh 2

Vô Danh là dự án phim điện ảnh do Bona sản xuất với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám như Lương Triều Vỹ, Vương Nhất Bác, Châu Tấn, Vương Truyền Quân... Đây là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác Sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước. Nội dung phim cũng được đánh giá là thú vị, hơi hướng "hài kịch đen".

Trước đó, khán giả được một phen mãn nhãn với poster có màu đen trắng bí ẩn, căng thẳng với hình ảnh Lương Triều Vỹ và Vương Nhất Bác trong trang phục vest đứng đối diện nhau, giữ khoảng cách, ánh mắt cương nghị nhưng nhìn về cùng một hướng. Vương Nhất Bác khiến khán giả sửng sốt vì vứt bỏ hình ảnh thần tượng, ngoại hình cũng già dặn hơn nhiều so với tuổi thật.

Vô Danh của Vương Nhất Bác hợp tác với Lương Triều Vỹ xác nhận chính thức ra rạp vào ngày đầu tiên Tết Nguyên Đán - Ảnh 3

Ngay khi vừa công bố poster, nhiều ý kiến cho rằng tuyển chọn nam diễn viên Vương Nhất Bác vào tác phẩm đầy sức nặng với tên tuổi lớn, giàu kinh nghiệm như Lương Triều Vỹ sẽ không phù hợp. Trước thông tin này, đội ngũ sản xuất cho biết quyết định của ê-kíp không phải chỉ dựa trên mức độ ảnh hưởng của nam thần tượng với giới trẻ mà quan trọng ở chính Vương Nhất Bác. 

Vô Danh của Vương Nhất Bác hợp tác với Lương Triều Vỹ xác nhận chính thức ra rạp vào ngày đầu tiên Tết Nguyên Đán - Ảnh 4

Lương Triều Vỹ là nam tài tử hàng đầu của điện ảnh Hong Kong. Anh đã góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển như Trùng Khánh Lâm Môn, Vô Gian Đạo, Chưởng Môn và giành được nhiều giải thưởng. Gần đây, tên tuổi của Lương Triều Vỹ mở rộng toàn cầu khi góp mặt trong phim Shang-Chi của Marvel. 

Vô Danh của Vương Nhất Bác hợp tác với Lương Triều Vỹ xác nhận chính thức ra rạp vào ngày đầu tiên Tết Nguyên Đán - Ảnh 5

Mặc dù Vương Nhất Bác xuất thân là một thần tượng nhưng anh đã dần nhận được sự công nhận của khán giả qua những màn trình diễn xuất sắc trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh kinh điển Trần Tình Lệnh, Phong Khởi Lạc Dương, Bắc Vũ Hoả,...

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Bên cạnh những tiết mục biểu diễn ấn tượng của các ngôi sao hàng đầu Cbiz, khán giả được một phen hú hét với màn biểu diễn của Vương Nhất Bác.

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