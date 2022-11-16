Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 16/11/2022 14:28

Tin đồn Vương Nhất Bác là nam chính dự án Thần Ẩn chưa ngưng bàn tán thì cư dân mạng lại lan truyền tiếp thông tin nam chính lại là một người khác kém nổi hơn Triệu Lộ Tư.

Dự án Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) là dự án lớn cấp S+ đang được quan tâm của các khán giả hiện nay. Được biết, bộ phim được đo ni đóng giày cho Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, nam chính của bộ phim cho đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1
Ban đầu trên phần hiển thị thông tin ở Douban, nam chính thuộc về Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet

Được biết, ban đầu trên phần hiển thị thông tin ở Douban, nam chính thuộc về Tỉnh Bách Nhiên, ngoài ra còn có sự xuất hiện của Viên Thận – Lý Quân Nhuệ người đã từng hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Tuy nhiên lại nổi lên tin đồn Tỉnh Bách Nhiên không diễn nữa do tranh chấp phiên vị. Ngay sau đó, có thông tin đoàn phim đã tìm người thay thế và rục rịch tiết lộ là một sao nam lưu lượng họ W. Ngay lập tức, cộng đồng mạng liền gọi tên Vương Nhất Bác (Wang Yibo).

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
Thông tin đoàn phim đã tìm người thay thế và rục rịch tiết lộ là một sao nam lưu lượng họ W, nhiều khán giả cho rằng Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại lan truyền một thông tin khác, nam chính họ W không phải Vương Nhất Bác mà là Vương An Vũ. Được biết, anh chàng này sinh năm 1998, gây ấn tượng bằng vẻ ngoài điển trai, nam tính. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2018 với Mộng Hồi Đại Thanh. Sau đó, Vương An Vũ từng bước chinh phục khán giả bằng sức hút bản năng qua vai thiếu niên nhiệt huyết trong Con Đường Rực Lửa, Hai Mươi Bất Hoặc, Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió,…

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
 Cư dân mạng lại lan truyền một thông tin khác, nam chính họ W không phải Vương Nhất Bác mà là Vương An Vũ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng xét về độ nổi tiếng thì Vương An Vũ không bằng Triệu Lộ Tư, nếu tin anh chàng đóng chính Thần Ẩn là sự thật thì chắc chắc phiên 1 sẽ thuộc về Triệu Lộ Tư. Một số khác lại lo sợ phim flop như ở phần 1 từng do Hứa Khải – Châu Đông Vũ đóng chính vì nghi ngờ khả năng gánh phim của Triệu Lộ Tư – Vương An Vũ trong dự án lớn lần này.

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư? - Ảnh 4
Nhiều khán giả lo lắng khả năng gánh phim của Triệu Lộ Tư – Vương An Vũ trong dự án lớn lần này - Ảnh: Internet

Thiên Cổ Quyết Trần được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung chủ yếu xoáy sâu vào câu chuyện tình yêu trải dài 2 thời đại từ thời thượng cổ cho đến hậu cổ của hai vị chân thần Thượng Cổ và Bạch Quyết. Còn nội dung của Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) xoay quanh nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ - Bạch Quyết.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ

Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa tung ra những hình ảnh trong buổi đóng máy cũng như poster chính thức của các nhân vật trong phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Triệu Lộ Tư Vương An Vũ sao hoa ngữ Thần Ẩn

TIN LIÊN QUAN

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai?

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai?

Lộ diện mỹ nhân trà xanh thứ thiệt, cọ nhiệt soán cả ngôi vị của Triệu Lộ Tư?

Lộ diện mỹ nhân trà xanh thứ thiệt, cọ nhiệt soán cả ngôi vị của Triệu Lộ Tư?

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vừa đóng máy đã nhận tin vui lớn khiến fan phấn khích

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn vừa đóng máy đã nhận tin vui lớn khiến fan phấn khích

Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích

Khoảnh khắc 'con gái' Triệu Lộ Tư thể hiện tình cảm với 'mẹ' Tăng Lê trong tiệc sinh nhật khiến khán giả phấn khích

Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24

Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 20 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 20 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI