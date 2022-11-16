Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư?

Tin đồn Vương Nhất Bác là nam chính dự án Thần Ẩn chưa ngưng bàn tán thì cư dân mạng lại lan truyền tiếp thông tin nam chính lại là một người khác kém nổi hơn Triệu Lộ Tư.

Dự án Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) là dự án lớn cấp S+ đang được quan tâm của các khán giả hiện nay. Được biết, bộ phim được đo ni đóng giày cho Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, nam chính của bộ phim cho đến nay vẫn còn là một ẩn số. Ban đầu trên phần hiển thị thông tin ở Douban, nam chính thuộc về Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet Được biết, ban đầu trên phần hiển thị thông tin ở Douban, nam chính thuộc về Tỉnh Bách Nhiên, ngoài ra còn có sự xuất hiện của Viên Thận – Lý Quân Nhuệ người đã từng hợp tác cùng Triệu Lộ Tư trong bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Tuy nhiên lại nổi lên tin đồn Tỉnh Bách Nhiên không diễn nữa do tranh chấp phiên vị. Ngay sau đó, có thông tin đoàn phim đã tìm người thay thế và rục rịch tiết lộ là một sao nam lưu lượng họ W. Ngay lập tức, cộng đồng mạng liền gọi tên Vương Nhất Bác (Wang Yibo).

Thông tin đoàn phim đã tìm người thay thế và rục rịch tiết lộ là một sao nam lưu lượng họ W, nhiều khán giả cho rằng Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại lan truyền một thông tin khác, nam chính họ W không phải Vương Nhất Bác mà là Vương An Vũ. Được biết, anh chàng này sinh năm 1998, gây ấn tượng bằng vẻ ngoài điển trai, nam tính. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2018 với Mộng Hồi Đại Thanh. Sau đó, Vương An Vũ từng bước chinh phục khán giả bằng sức hút bản năng qua vai thiếu niên nhiệt huyết trong Con Đường Rực Lửa, Hai Mươi Bất Hoặc, Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời, Cùng Em Bay Lượn Theo Gió,… Cư dân mạng lại lan truyền một thông tin khác, nam chính họ W không phải Vương Nhất Bác mà là Vương An Vũ - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng xét về độ nổi tiếng thì Vương An Vũ không bằng Triệu Lộ Tư, nếu tin anh chàng đóng chính Thần Ẩn là sự thật thì chắc chắc phiên 1 sẽ thuộc về Triệu Lộ Tư. Một số khác lại lo sợ phim flop như ở phần 1 từng do Hứa Khải – Châu Đông Vũ đóng chính vì nghi ngờ khả năng gánh phim của Triệu Lộ Tư – Vương An Vũ trong dự án lớn lần này.

Nhiều khán giả lo lắng khả năng gánh phim của Triệu Lộ Tư – Vương An Vũ trong dự án lớn lần này - Ảnh: Internet Thiên Cổ Quyết Trần được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung chủ yếu xoáy sâu vào câu chuyện tình yêu trải dài 2 thời đại từ thời thượng cổ cho đến hậu cổ của hai vị chân thần Thượng Cổ và Bạch Quyết. Còn nội dung của Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2) xoay quanh nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ - Bạch Quyết.

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