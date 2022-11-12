Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai?

Vừa qua, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 24 lên trang cá nhân. Người đẹp mặc một chiếc váy suôn, tóc dài buông xõa và tận hưởng niềm vui quanh những nhân viên thân thiết. Không những thế, nàng tiểu hoa còn nhận được nhiều chúc phúc của khán giả, bạn bè trên Weibo.

Triệu Lộ Tư đón sinh nhật tuổi 24 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong loạt ảnh đăng tải, một số khán giả thắc mắc vì không thấy bóng dáng của Ngô Lỗi. Được biết, từ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, cặp đôi đã được nhiều fan yêu thích vì có màn chemistry bùng nổ trên phim. Không những thế, cả hai còn lọt top bình chọn cặp đôi đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Thậm chí, diễn viên Tăng Lê, người đóng vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong phim này còn xuất hiện trong bữa tiệc và có khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào lọt top 1 tìm kiếm.

Khoảnh khắc Triệu Lộ Tư đút bánh kem cho Tăng Lê lọt top 1 tìm kiếm - Ảnh: Internet

Không để các fan couple thất vọng, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải loạt ảnh cực kỳ tình tứ của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng dậy sóng. Đồng loạt các fan couple đều ‘lụi tim’ trước màn tình cảm này. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì đã hụt hẫng bởi loạt ảnh này chỉ là ảnh ghép do một fan cứng của cặp đôi tạo nên.