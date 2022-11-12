Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai?

Sao quốc tế 12/11/2022 09:02

Trong loạt ảnh mừng sinh nhật Triệu Lộ Tư tuổi 24, dân tình phát hiện loạt ảnh Ngô Lỗi ôm ấp Triệu Lộ Tư khiến fan couple vô cùng phấn khích.

Vừa qua, Triệu Lộ Tư đã chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 24 lên trang cá nhân. Người đẹp mặc một chiếc váy suôn, tóc dài buông xõa và tận hưởng niềm vui quanh những nhân viên thân thiết. Không những thế, nàng tiểu hoa còn nhận được nhiều chúc phúc của khán giả, bạn bè trên Weibo.

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai? - Ảnh 1

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai? - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư đón sinh nhật tuổi 24 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong loạt ảnh đăng tải, một số khán giả thắc mắc vì không thấy bóng dáng của Ngô Lỗi. Được biết, từ sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, cặp đôi đã được nhiều fan yêu thích vì có màn chemistry bùng nổ trên phim. Không những thế, cả hai còn lọt top bình chọn cặp đôi đẹp đôi nhất màn ảnh Châu Á. Thậm chí, diễn viên Tăng Lê, người đóng vai mẹ của Triệu Lộ Tư trong phim này còn xuất hiện trong bữa tiệc và có khoảnh khắc cực kỳ ngọt ngào lọt top 1 tìm kiếm.

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai? - Ảnh 3
Khoảnh khắc Triệu Lộ Tư đút bánh kem cho Tăng Lê lọt top 1 tìm kiếm - Ảnh: Internet

Không để các fan couple thất vọng, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải loạt ảnh cực kỳ tình tứ của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư khiến cư dân mạng dậy sóng. Đồng loạt các fan couple đều ‘lụi tim’ trước màn tình cảm này. Tuy nhiên, chưa kịp mừng thì đã hụt hẫng bởi loạt ảnh này chỉ là ảnh ghép do một fan cứng của cặp đôi tạo nên.

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai? - Ảnh 4Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai? - Ảnh 5

Ngô Lỗi bất ngờ xuất hiện, ôm ấp cực tình tứ với Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật nhưng có gì đó sai sai? - Ảnh 6
Fan couple ghép ảnh Ngô Lỗi tình tứ Triệu Lộ Tư trong tiệc sinh nhật - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi dự án Tinh Hán Xán Lạn kết thúc, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều có những dự án riêng và có những couple màn ảnh mới. Họ không còn chủ động tương tác với nhau trước truyền thông hay trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng cặp đôi này khá khéo léo khi không để cảm xúc trong công việc ảnh hưởng đến chuyện đời tư cá nhân.

 

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