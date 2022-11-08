Lợi thế của Triệu Lộ Tư so với Châu Đông Vũ nếu đóng chính Thượng Cổ Quyết Trần 2?

Thần Ẩn (Thượng Cổ Quyết Trần 2) đã chính thức lập Weibo, qua đó ngầm xác nhận bộ phim sẽ sớm khởi quay. Nữ chính dự kiến là Triệu Lộ Tư nên không tránh khỏi sự so sánh với Châu Đông Vũ ở phần trước.

Thời gian gần đây, dự án chuyển thể Thần Ẩn của tác giả Tinh Linh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả vì nam nữ chính dự kiến của bộ phim là Triệu Lộ Tư và Tỉnh Bách Nhiên. Mới đây, Thần Ẩn (Thượng Cổ Quyết Trần 2) đã chính thức lập Weibo, qua đó ngầm xác nhận bộ phim sẽ sớm khởi quay. Diễn viên tuy chưa công bố nhưng nhiều netizen cho rằng đến 90% bộ này là Triệu Lộ Tư và Tỉnh Bách Nhiên.

Triệu Lộ Tư và Tỉnh Bách Nhiên có thể đóng chính trong Thần Ẩn (Thượng Cổ Quyết Trần 2) - Ảnh: Internet Được biết, Thần Ẩn là phần 2 của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần từng do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính. Thiên Cổ Quyết Trần phần 1 kể về Hỗn Độn thần chủ Thượng Cổ (Châu Đông Vũ) với số kiếp độ hóa tam giới, tạo ra nhân gian. Vì nhiệm vụ này, Bạch Quyết thần tôn (Hứa Khải) đã được triệu về, tiếp nhận trọng trách dạy dỗ Thượng Cổ, giúp nàng nhanh chóng tiếp nhận vị trí thần chủ này. Trong quá trình rèn luyện đó, Bạch Quyết thần tôn vốn lãnh đạm với cả thiên hạ lại nảy sinh tình cảm với Thượng Cổ, tạo ra một đoạn tình cảm vừa ngọt ngào vừa day dứt kéo dài không chỉ 1 mà là 3 kiếp tái sinh. Ở nội dung của Thần Ẩn lần này sẽ nối tiếp về câu chuyện con trai của Thượng Cổ và Bạch Quyết, cũng có mối tình kiếp lận đận không kém gì cha mẹ. Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính Thượng Cổ Quyết Trần phần 1 - Ảnh: Internet Thời điểm đóng Thượng Cổ Quyết Trần, Châu Đông Vũ liên tục bị ném đá. Nhiều khán giả cho rằng khuôn mặt không hợp đóng phim truyền hình, tạo hình cổ trang xấu, cùng với đó là lối diễn xuất đơ cứng khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Châu Đông Vũ từng bị ném đá có nhan sắc lẫn diễn xuất không phù hợp với dòng phim tiên hiệp - Ảnh: Internet Chính vì điều đó, nhiều khán giả lo lắng cho số phận của Triệu Lộ Tư nếu đóng chính cho dự án lần này vì không tránh khỏi sự so sánh cũng như có nguy cơ ‘nối gót’ bị ném ‘gạch đá’ như Châu Đông Vũ ở phần trước. Nhiều khán giả cho rằng Ảnh Hậu như Châu Đông Vũ còn bị ném đá huống hồ chi là diễn viên mới nổi như Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên số khác cho rằng Triệu Lộ Tư là gương mặt quen thuộc của dòng phim Tiên Hiệp, từng gây ấn tượng với nhiều bộ như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Thả Thí Thiên Hạ đến Tinh Hán Xán Lạn đều được khen ngợi. Cho dù diễn xuất có bị chê nhưng tạo hình cổ trang không đến nỗi tệ có thể cứu vớt được phần nào so với Châu Đông Vũ. Triệu Lộ Tư có lợi thế tạo hình cổ trang đẹp dù diễn xuất có bị chê nhưng tạo hình có thể cứu vớt được phần nào so với Châu Đông Vũ - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức từ phía đoàn phim Thần Ẩn cũng như xác nhận có đóng chính hay không từ phía các diễn viên Triệu Lộ Tư và Tỉnh Bách Nhiên.

Màn chứng minh 'Ngô Lộ Khả Đào là thật' quá khích của fan couple, một lần nữa gián tiếp 'bôi đen' hình ảnh của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư? Một tài khoản cho rằng Ngô Lộ Khả Đào (tên couple Ngô Lỗi – Triệu Lộ Tư) chỉ là giả. Ngay lập tức, fan couple đã tràn vào bài đăng này gây chiến căng thẳng, quá khích để chứng minh Ngô Lộ Khả Đào là thật.

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