Bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu chính thức đóng máy vào đúng ngay dịp sinh nhật của nữ chính Triệu Lộ Tư. Chính vì thế, đoàn phim đã làm một điều bất ngờ dành cho cô nàng vào dịp này.

Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo khán giả thời gian qua. Dù còn đang trong quá trình quay phim nhưng những ảnh leak hậu trường của bộ phim luôn thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Ảnh leak phim Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính - Ảnh: Internet Mới đây, bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu đã chính thức đóng máy khép lại hành trình khởi quay gần 100 ngày ròng rã. Bộ phim dự kiến lên sóng vào năm 2023 trên nền tảng Youku khiến khán giả háo hức mong đợi.

Khoảnh khắc Triệu Lộ Tư trong ngày đóng máy phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Được biết, Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung kể về Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) lúc còn học cấp 2 thường xuyên bị thầy giáo mời phụ huynh đến trường, vì để tránh phiền phức Tang Trĩ đã quyết định mời anh trai của mình tới thay cho ba mẹ thế nhưng 2 anh em gặp nhau là lại ầm ĩ với nhau

Poster phim Vụng Trộm Không Thể Giấu - Ảnh: Internet Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nhờ Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn - bạn thân cùng phòng của anh trai giúp đỡ. Sau khi Đoàn Gia Hứa tới trường gặp thầy giáo giúp Tang Trĩ, hai người bắt đầu thân thiết với nhau, Đoàn Gia Hứa coi Tang Trĩ như em gái ruột của mình mà quan tâm chăm sóc. Điều khiến khán giả chú ý là ngày đóng máy của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng đúng ngay dịp sinh nhật của nữ chính Triệu Lộ Tư. Chính vì thế đoàn phim đã đăng tải lên weibo chính thức của bộ phim hình ảnh Triệu Lộ Tư trong tạo hình nhân vật Tang Trĩ cùng những lời chúc tốt đẹp, ngọt ngào dành cho nữ diễn viên. Ngày đóng máy của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng đúng ngay dịp sinh nhật của nữ chính Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những tin tức tiếp theo của bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu cũng như dự án mới trên phim trường của Triệu Lộ Tư.

Lợi thế của Triệu Lộ Tư so với Châu Đông Vũ nếu đóng chính Thượng Cổ Quyết Trần 2? Thần Ẩn (Thượng Cổ Quyết Trần 2) đã chính thức lập Weibo, qua đó ngầm xác nhận bộ phim sẽ sớm khởi quay. Nữ chính dự kiến là Triệu Lộ Tư nên không tránh khỏi sự so sánh với Châu Đông Vũ ở phần trước.

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