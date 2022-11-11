Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24

Năm 2022 có thể nói là một năm rất thành công đối với Triệu Lộ Tư. Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn mà mỹ nhân và Ngô Lỗi đóng chính đã gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Bản thân cặp đôi vừa đạt danh hiệu "diễn viên trẻ ưu tú" của năm tại Liên hoan phim Trung Mỹ. Trước đó, Tinh Hán Xán Lạn đã đạt được nhiều thành tích đáng nể khác, vượt qua cả những bộ phim nổi bật khác như Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết.

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đã gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Thành công của Tinh Hán Xán Lạn giúp sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thăng hạng vượt bậc. Nữ diễn viên cũng mới được Datawin chứng nhận đứng top đầu tiểu hoa 95. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ còn phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai.