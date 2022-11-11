Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24

Sao quốc tế 11/11/2022 11:11

Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư đã được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24 khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

Năm 2022 có thể nói là một năm rất thành công đối với Triệu Lộ Tư. Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn mà mỹ nhân và Ngô Lỗi đóng chính đã gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Bản thân cặp đôi vừa đạt danh hiệu "diễn viên trẻ ưu tú" của năm tại Liên hoan phim Trung Mỹ. Trước đó, Tinh Hán Xán Lạn đã đạt được nhiều thành tích đáng nể khác, vượt qua cả những bộ phim nổi bật khác như Trầm Vụn Hương Phai và Thương Lan Quyết.

Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24 - Ảnh 1
Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đã gặt hái nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Thành công của Tinh Hán Xán Lạn giúp sự nghiệp của Triệu Lộ Tư thăng hạng vượt bậc. Nữ diễn viên cũng mới được Datawin chứng nhận đứng top đầu tiểu hoa 95. Người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ còn phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai.

Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24 - Ảnh 2
Triệu Lộ Tư được Datawin chứng nhận đứng top đầu tiểu hoa 95 - Ảnh: Internet

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, được khán giả mến mộ mà Triệu Lộ Tư còn nhận được sự yêu mến của nhiều đồng nghiệp. Được biết, mới đây, vào sinh nhật tuổi 24, nàng tiểu hoa đã nhận được lời chúc của vô số đồng nghiệp cũ từng hợp tác trong các dự án phim ảnh.

Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24 - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư đón sinh nhật tuổi 24 - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả cho rằng việc Triệu Lộ Tư nhận được lời chúc từ đồng nghiệp cũ dù đã lâu không còn hợp tác là minh chứng cho thấy tính cách của mỹ nhân thực sự tốt đẹp nên được cả Cbiz yêu quý.

Tính cách tốt đẹp của Triệu Lộ Tư được thể hiện qua một điểm trong ngày sinh nhật tuổi 24 - Ảnh 4
Nhiều đồng nghiệp cũ vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều khán giả còn dự đoán rằng chỉ cần giữ vững tính cách tốt đẹp này cộng thêm việc nâng cao thêm khả năng diễn xuất thì trong tương lai Triệu Lộ Tư sẽ đạt được vị trí và thành tích không thua kém gì các đàn chị đi trước.

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