Lộ diện mỹ nhân trà xanh thứ thiệt, cọ nhiệt soán cả ngôi vị của Triệu Lộ Tư?

Tuy nhiên, mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã có bài viết cho rằng nữ chính Điền Hi Vi chính là ‘trà xanh’ thứ thiệt, soán ngôi của Triệu Lộ Tư trước đó. Cụ thể, nếu tìm kiếm tên của mỹ nhân này sẽ thấy hàng loạt bài viết được cho là mua bản thảo để cọ nhiệt vì toàn những lời lẽ khen nữ diễn viên.

Những ngày qua, bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường do Điền Hi Vi và Bạch Kính Đình đóng chính đã chính thức lên sóng. Dù sở hữu dàn diễn viên trẻ nhưng bộ phim đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.

Có bài viết cho rằng nữ chính Điền Hi Vi chính là ‘trà xanh’ thứ thiệt, soán ngôi của Triệu Lộ Tư trước đó - Ảnh: Internet

Trước đó, Điền Hi Vi cũng từng vướng tin đồn cướp vai của Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Vốn dĩ Lý Lan Địch nhận vai nữ chính của bộ phim nhưng cuối cùng công bố nữ chính chính thức lại là Điền Hi Vi Khi bị công chúng chỉ trích dữ dội, Điền Hi Vi đăng bài viết vỏn vẹn 1 câu: "Không ai flop đến mức phải giở chiêu trò câu kéo độ hot như thế này đâu", đồng thời chia sẻ thêm bản thân mình có đi casting phim, 1 thời gian sau bất ngờ được gọi đi đóng. Vì đang bận việc lồng tiếng cho phim khác nên cô phải gấp rút tăng ca cho kịp tiến độ đi đóng phim mới: "Tôi không giật thành quả lao động của người khác".

Điền Hi cũng Vi từng vướng tin đồn cướp vai của Lý Lan Địch trong Tinh Lạc Ngưng Thành Đường - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó, netizen tìm ra hình ảnh Lý Lan Địch có tới trường quay Tinh Lạc Ngưng Thành Đường và mặc trang phục tạo hình của phim, cho thấy nữ diễn viên đã hoàn thành công tác tuyển chọn. Thế nhưng, tới gần ngày quay phim, có bài viết cho hay Điền Hi Vi tới ăn tối cùng đoàn, sau đó lại có thông tin cô nàng lấy được vai nữ chính trong phim. Điều này khiến dân tình không khỏi nghi ngờ Điền Hi Vi thực sự giật vai từ tay Lý Lan Địch, nhưng lại giở thói "trà xanh", tự coi mình là nạn nhân bị netizen bắt nạt.