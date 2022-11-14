Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ

Sao quốc tế 14/11/2022 15:03

Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa tung ra những hình ảnh trong buổi đóng máy cũng như poster chính thức của các nhân vật trong phim.

Sau gần 3 tháng khởi quay thì bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ TưTrần Triết Viễn đóng chính đã chính thức đóng máy. Mới đây, đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu vừa tung ra những hình ảnh trong buổi đóng máy của các nhân vật trong phim. Có thể thấy, trải qua thời gian không dài cũng không ngắn, các diễn viên trong phim đã gắn kết với nhau như một gia đình.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 1
Đoàn phim Vụng Trộm Không Thể Giấu trong ngày đóng máy - Ảnh: Internet

 

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 2

 Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 3

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 4
Các nhân vật chính trong poster đóng máy - Ảnh: Internet

Điều khiến khán giả đặc biệt chú ý là sự xuất hiện chính thức của diễn viên Tăng Lê, người từng đảm nhận vai mẹ của nữ chính Triệu Lộ Tư trong Tinh Hán Xán Lạn. Được biết, ở bộ phim lần này với vai trò khách mời, nữ diễn viên tiếp tục xuyên không từ quá khứ đến hiện tại để làm mẹ của Triệu Lộ Tư một lần nữa.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 5
Diễn viên Tăng Lê với vai trò khách mời, lại một lần nữa đảm nhận vai mẹ của Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tung loạt ảnh hậu trường, đoàn làm phim lại ‘được nước làm tới’ khi tung loạt poster nhân vật và poster mới nhất của bộ phim. Với tạo hình hiện đại đầy thơ mộng, tình cảm của hai nhân vật chính đã làm khán giả không khỏi háo hức đến ngày phát sóng. Ngoài ra sắc vóc của cả hai diễn viên chính đều nhận được lời khen từ khán giả. Ngoài gương mặt đúng chuẩn tuấn nam mỹ nữ thì khoảng cách chênh lệch chiều cao giữa hai người cũng khá lý tưởng.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 6Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 7Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 8

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 9
Poster của các nhân vật chính - Ảnh: Internet

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 10Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 11

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 12
Poster mới nhất của cặp đôi chính trong bộ phim - Ảnh: Internet

Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Nội dung phim kể về nữ chính Tang Trĩ năm trung học tuy học giỏi nhưng hay gây náo loạn nên luôn bị thầy giáo gọi phụ huynh đến trường, vì sợ ba mẹ biết nên Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) muốn nhờ anh trai Tang Diên đi thay, tuy nhiên hai anh em vừa về nhà đã chọc tức nhau nên kế hoạch tan thành mây khói.

Vụng Trộm Không Thể Giấu của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn tung hình ảnh đóng máy và poster chính thức của các nhân vật, hé lộ một nhân vật khách mời được netizen hóng chờ - Ảnh 13
Vụng Trộm Không Thể Giấu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ - Ảnh: Internet

Trùng hợp thay bạn của anh trai, chính là nam chính Đoàn Gia Hứa (Trần Triết Viễn) cũng ở đó nên Tang Trĩ đã chớp thời cơ nhờ vả. Sau lần giúp đỡ bất đắc dĩ, hai người thân thiết với nhau hơn, lúc này Đoàn Gia Hứa chỉ coi Tang Trĩ như em gái mà chăm sóc, bảo ban.

 

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Một trang mạng xã hội xứ Trung đã có bài viết cho rằng nữ chính của bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường là ‘trà xanh’ thứ thiệt, soán ngôi của Triệu Lộ Tư trước đó.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Trần Triết Viễn Vụng Trộm Không Thể Giấu sao hoa ngữ cbiz

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