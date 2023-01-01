Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng

Sao quốc tế 01/01/2023 10:00

Bên cạnh những tiết mục biểu diễn ấn tượng của các ngôi sao hàng đầu Cbiz, khán giả được một phen hú hét với màn biểu diễn của Vương Nhất Bác.

Đêm nhạc đón giao thừa vào tối 31/12 là một trong những sự kiện giải trí tâm điểm ở showbiz Trung Quốc dịp cuối năm. Sự kiện âm nhạc do các đài truyền hình lớn của xứ tỷ dân như Giang Tô, Chiết Giang, Đông Phương, Hồ Nam... tổ chức quy tụ dàn nghệ sĩ hoành tráng của Trung Quốc, luôn được người hâm mộ háo hức chờ đợi.

Bên cạnh những tiết mục biểu diễn ấn tượng của các ngôi sao hàng đầu Cbiz, khán giả được một phen hú hét với màn biểu diễn của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mang đến sân khấu chào năm mới tiết mục múa tự sự mang tên Tựa như ánh mặt trờiKhông hát hay nhảy hiện đại làm bùng cháy sân khấu nhưng màn biểu diễn cảm xúc của nam thần vẫn thu hút lượng lớn khán giả theo dõi.

Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 1Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 2Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 3Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 4Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 5Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 6Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 7Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 8Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 9Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 10Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 11Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 12Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 13

Vốn nổi tiếng với khả năng nhảy Hiphop, thế nên khi chứng kiến Vương Nhất Bác nhảy đương đại, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì sự uyển chuyển, điệu nghệ của nam ca sĩ. Theo một trang báo xứ Trung, khi Vương Nhất Bác xuất hiện được vài giây, rating đài Đông Phương phá vỡ mốc 1%. Điều này cho thấy sức hút của lớn của nam ca sĩ trẻ

Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 14

Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ trong Đêm nhạc đài Đông Phương gây bão cõi mạng - Ảnh 15

Không những thế, màn biểu diễn của Vương Nhất Bác đã leo thẳng lên No.1 Hot search bảng chung và bạo đỏ bảng giải trí với hashtag ‘Vương Nhất Bác đi chân trần khiêu vũ’. Thành tích này khiến cho người hâm mộ Vương Nhất Bác vô cùng hạnh phúc vì đã khép lại một năm quá rực rỡ với nam ca sĩ.

 

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