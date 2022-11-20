Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 20/11/2022 19:03

Nhiều khán giả cho rằng Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ dù có cố gắng đi bài tạo nhiệt vẫn có độ hot vẫn thua kém so với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thời điểm lúc mới nổi tiếng.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, màn ảnh Hoa ngữ liên tục xuất hiện hàng loạt tác phẩm gây bão màn ảnh. Trong đó phải kể đến 2 tác phẩm điển hình đó là Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ và Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ đã khiến biết bao khán giả phấn khích. Tuy nhiên, hai mỹ nam này có độ hot vẫn thua kém so với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thời điểm lúc mới nổi tiếng. Không những thế, thời gian gần đây, 2 mỹ nam này vướng tin đồn cố tình PR bản thân để giữ nhiệt.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ - Ảnh: Internet

Cụ thể, Vương Hạc Đệ từng bị dân tình nghi ngờ cố tình xào couple với Ngu Thư Hân sau khi được fan couple đẩy thuyền nhờ diễn xuất ăn ý trong Thương Lan Quyết. Trong một clip nhảy của mình, anh chàng được fan bình luận khen ‘Nguyệt Tôn nhảy rất đẹp, ban thưởng cho một Ngu Thư Hân’. Sau đó, Vương Hạc Đệ đã like bình luận này khiến tranh cãi bùng nổ. Sự việc này đã leo lên top 3 hot search. Nhiều netizen cho rằng anh cố tình làm điều này để giúp bản thân nổi tiếng.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến? - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ từng bị dân tình nghi ngờ cố tình xào couple với Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Còn về Trần Phi Vũ, tên tuổi anh vụt sáng nhờ sự đón nhận của khán giả khi bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên sóng. Dù bộ phim đạt nhiều thành tích cao nhưng việc phim lên hot search quá nhiều lần cũng gây nhiều tranh cãi. Từ khi phim phát sóng, đã lên top tìm kiếm hơn 1.000 lần và cái trên Trần Phi Vũ chiếm phần lớn các chủ đề.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến? - Ảnh 3
Trần Phi Vũ vướng nghi vấn tung tiền mua bài quảng cáo để giúp anh chàng nổi tiếng - Ảnh: Internet

Việc nam diễn viên liên tục xuất hiện trong top hot search đang gây ra tác dụng ngược, khiến dân mạng chê cười rằng Trần Phi Vũ quá vội vàng PR bản thân, tung tiền mua bài quảng cáo để giúp anh chàng nổi tiếng. Thực tế, nam diễn viên được biết đến với danh hiệu "Thái tử Cbiz", con trai của đạo diễn Trần Khải Ca. Dù liên tục tham gia show giải trí, đóng phim nhưng Trần Phi Vũ chưa thể bật lên hàng lưu lượng, chỉ mới là diễn viên tiềm năng.

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến? - Ảnh 4
Nhiều khán giả cho rằng so về độ hot của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước kia thì Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ còn kém xa - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng so về độ hot của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước kia thì Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ còn kém xa. Bằng chứng là mới đây, Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến đã được dẫn đầu bảng xếp hạng cặp đôi màn ảnh đẹp nhất Châu Á, không những thế ở những bảng xếp hạng được khán giả yêu thích cả hai đều lọt top. Thế nên họ cho rằng cho dù Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có đi bài PR mạnh cỡ nào cũng khó lòng vươn tới hàng đỉnh lưu như cặp nam chính của Trần Tình Lệnh.

 

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Trần Phi Vũ Vương Nhất Bác Tiêu Chiến sao hoa ngữ

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