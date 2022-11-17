Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nhá hàng tạo hình nam chính tổng tài cực ngầu như xé sách bước ra

Mạng xã hội lan truyền lan truyền loạt ảnh hậu trường của bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Cụ thể, những hình ảnh về tạo hình tổng tài của Vương Hạc Đệ trong dự án lần này cũng đang được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội.

Vương Hạc Đệ là mỹ nam được nhiều khán giả quan tâm gần đây từ sau thành công của bộ phim Thương Lan Quyết. Thời gian gần đây, dự án Dĩ Ái Vi Doanh (Trêu Nhầm) chốt đơn Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính dành được sự chú ý nồng nhiệt của công chúng. Dự án Dĩ Ái Vi Doanh (Trêu Nhầm) chốt đơn Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính dành được sự chú ý nồng nhiệt của công chúng - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền lan truyền loạt ảnh hậu trường của bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh. Cụ thể, những hình ảnh về tạo hình tổng tài của Vương Hạc Đệ trong dự án lần này cũng đang được chia sẻ rầm rộ khắp mạng xã hội. Nhiều khán giả vô cùng phấn khích vì khí chất sang chảnh, thần thái cực ngầu của nam thần như Thời Yến bước ra từ trong trang sách.

Loạt ảnh hậu trường tạo hình tổng tài của Vương Hạc Đệ khiến fan hâm mộ phấn khích - Ảnh: Internet Được biết, vai diễn Thời Yến lần này của Vương Hạc Đệ được biết đến là tổng tài trẻ tuổi thành đạt, tính tình trầm ổn tỉnh táo. Dù xuất thân trong gia đình gia thế nhưng anh không trói buộc trách nhiệm thừa kế tập đoàn gia tộc mà có kế hoạch riêng cho đời mình. Về phương diện tình cảm, nam chính cũng là người chủ động, chín chắn và cũng rất chu đáo với người mình yêu.

Vai diễn Thời Yến lần này của Vương Hạc Đệ được biết đến là tổng tài trẻ tuổi thành đạt, tính tình trầm ổn tỉnh táo - Ảnh: Internet Dĩ Ái Vi Doanh do Quách Hổ làm đạo diễn, người làm nên thành công cho Châu Sinh Như Cố từng do nữ chính Bạch Lộc đảm nhận. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung truyện xoay quanh câu chuyện tình yêu của cô phóng viên Trịnh Thư Ý và anh chàng giám đốc Thời Yến. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu - Ảnh: Internet Bạn trai của Trịnh Thư Ý ngoại tình và bỏ rơi cô để đi theo một cô gái nhà giàu. Tình cờ Trịnh Thư Ý nhìn thấy cô gái này gọi chủ nhân một chiếc xe sang là cậu nên đã lên kế hoạch tán tỉnh ông cậu để trở thành mợ của bạn trai cũ. Tuy nhiên, tới cuối cùng Trịnh Thư Ý lại phát hiện bản thân đã tán tỉnh nhầm người.

Cặp đôi 'Tân Vườn Sao Băng' Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt hết tái hợp trong chương trình, lại chuẩn bị tái hợp tiếp trong dự án cổ trang? Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt có cơ hội hội ngộ cùng nhau trong chương trình Tinh Thần Đại Hải lại tiếp tục có tin chuẩn bị nên duyên trong một dự án cổ trang.

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