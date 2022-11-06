Vương Hạc Đệ bất ngờ ghé quán xiên nướng của gia đình, làm một hành động khiến dân tình dở khóc dở cười?

Mới đây, Vương Hạc Đệ có một sự kiện ra mắt sản phẩm của thương hiệu tại Tứ Xuyên, Được biết đây cũng chính là quê nhà của ‘Nguyệt Tôn’. Vì lịch trình bận rộn nên khi có dịp về quê nhà, tranh thủ kết thúc sự kiện, anh chàng đã ghé quán xiên nướng của gia đình.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, tên tuổi Vương Hạc Đệ đến gần hơn với công chúng, anh trở thành gương mặt luôn được truyền thông và công chúng săn đón. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, có chút phản diện thì tính cách mỹ nam vô cùng thân thiện, hài hước.

Chuyện không có gì đáng nói khi Vương Hạc Đệ vừa đến tiệm đã đi thẳng vào trong mở tủ lạnh lấy một lon nước ngọt mang đi trong sự ngỡ ngàng của những vị khách chưa nhận ra anh chàng. Họ thắc mắc vì sao anh chàng vào lấy đồ mà không trả tiền, sau đó mới biết hóa ra đó là con trai ông chủ khiến ai cũng dở khóc dở cười.

Vương Hạc Đệ ghé thăm quán xiên nướng của gia đình, tiện tay chôm luôn lon nước ngọt - Ảnh: Internet

Nếu như xuất hiện tại sự kiện, Vương Hạc Đệ sang chảnh thời thượng bao nhiêu thì khi về nhà lại vô cùng gần gũi, thân thiện và đáng yêu. Được biết trước khi rời đi, nam diễn viên còn thân thiện nói lời chào với các fan có mặt ở quán ăn, sau đó còn đi một vòng thăm cả nhà dì của mình.

Vương Hạc Đệ thân thiện với mọi người - Ảnh: Internet

Được biết, Vương Hạc Đệ khi mới vào showbiz từng bị vướng tin đồn là "phú nhị đại" (thế hệ thứ 2 trong những gia đình tài phiệt). Song thực tế mỹ nam lại có xuất thân khá bình dân. Cha mẹ anh mở một cửa hàng xiên que nướng tại quê nhà. Trong quán ăn cũng treo rất nhiều ảnh Vương Hạc Đệ.

Quán xiên nướng của gia đình Vương Hạc Đệ treo rất nhiều hình của mỹ nam - Ảnh: Internet

Dù đã trở thành ngôi sao, khi không có lịch trình công việc Vương Hạc Đệ vẫn về quán ăn để phụ giúp gia đình. Trên show truyền hình, anh thoải mái chia sẻ không hề che giấu về công việc của cha mẹ. Ngoài ra, nhờ vào việc gia đình kinh doanh hàng ăn mà Vương Hạc Đệ cũng sở hữu kỹ năng nấu nướng "không phải dạng vừa".

khi không có lịch trình công việc Vương Hạc Đệ vẫn về quán ăn để phụ giúp gia đình - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, hình ảnh giản dị của Vương Hạc Đệ đã khiến dân tình đều phải thốt lên mỹ nam vừa có thể làm minh tinh nhưng bình thường vẫn là cậu con trai nhỏ của bố mẹ, thật sự rất đáng yêu.