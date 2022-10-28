Fan couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân 'hỗn chiến' cực căng trước thềm phim mới của Vương Hạc Đệ sắp lên sóng?

Với màn chemistry bùng nổ trong Thương Lan Quyết, cặp đôi Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân liên tục được khán giả đẩy thuyền từ trong phim đến ngoài đời. Sự đẹp đôi này đã làm không ít lần dấy lên nhiều tin đồn tình cảm giữa cả hai. Tuy nhiên, chính sự ‘đẩy thuyền’ quá đà của fan couple đã tạo nên cơn sóng bất hòa dữ dội giữa fan hai nhà.

Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân gây chiến dữ dội - Ảnh: Internet

Mới đây, fan couple của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân (còn gọi là Đệ Hân Dẫn Lực) muốn tổ chức sinh nhật cho Vương Hạc Đệ nhưng không nhận được sự ủy quyền từ phòng làm việc của mỹ nam nên họ khá bất mãn với Vương Hạc Đệ. Nhóm fan couple này đã thừa nhận tự tung tin đồn tình cảm thất thiệt của Vương Hạc Đệ vì quá tin tưởng vào lời khẳng định của một người trong ngành. Vì tin đồn này ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn viên nên nhóm này đã lên tiếng xin lỗi và tuyên bố từ chức.