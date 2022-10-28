Fan couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân 'hỗn chiến' cực căng trước thềm phim mới của Vương Hạc Đệ sắp lên sóng?

Sao quốc tế 28/10/2022 14:07

Fan couple của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân (còn gọi là Đệ Hân Dẫn Lực) đã hỗn chiến cực căng trên mạng xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến Vương Hạc Đệ khi có phim mới sắp lên sóng.

Với màn chemistry bùng nổ trong Thương Lan Quyết, cặp đôi Vương Hạc ĐệNgu Thư Hân liên tục được khán giả đẩy thuyền từ trong phim đến ngoài đời. Sự đẹp đôi này đã làm không ít lần dấy lên nhiều tin đồn tình cảm giữa cả hai. Tuy nhiên, chính sự ‘đẩy thuyền’ quá đà của fan couple đã tạo nên cơn sóng bất hòa dữ dội giữa fan hai nhà.

Fan couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân 'hỗn chiến' cực căng trước thềm phim mới của Vương Hạc Đệ sắp lên sóng? - Ảnh 1
Fan couple Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân gây chiến dữ dội - Ảnh: Internet

Mới đây, fan couple của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân (còn gọi là Đệ Hân Dẫn Lực) muốn tổ chức sinh nhật cho Vương Hạc Đệ nhưng không nhận được sự ủy quyền từ phòng làm việc của mỹ nam nên họ khá bất mãn với Vương Hạc Đệ. Nhóm fan couple này đã thừa nhận tự tung tin đồn tình cảm thất thiệt của Vương Hạc Đệ vì quá tin tưởng vào lời khẳng định của một người trong ngành. Vì tin đồn này ảnh hưởng đến danh tiếng của nam diễn viên nên nhóm này đã lên tiếng xin lỗi và tuyên bố từ chức.

Fan couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân 'hỗn chiến' cực căng trước thềm phim mới của Vương Hạc Đệ sắp lên sóng? - Ảnh 2
Nhóm fan couple này đã thừa nhận tự tung tin đồn tình cảm thất thiệt của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả vô cùng bất bình trước hành động này của fan couple. Đa phần cho rằng nếu Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân yêu nhau thật thì vui còn không thì vẫn ủng hộ phim mới của hai người chứ không đến mức phải gây chiến. Một số khác thì cho rằng, nhóm fan này có vẻ thiên vị Vương Hạc Đệ hơn Ngu Thư Hân. Được biết, cặp đôi có ngày sinh sát nhau nhưng lại chỉ tổ chức cho một mình Vương Hạc Đệ.

Fan couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân 'hỗn chiến' cực căng trước thềm phim mới của Vương Hạc Đệ sắp lên sóng? - Ảnh 3
Nhiều khán giả vô cùng bất bình, họ cho rằng nếu Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân yêu nhau thật thì vui còn không thì vẫn ủng hộ phim mới của hai người chứ không đến mức phải gây chiến - Ảnh: Internet

Một số khác còn tố nhóm này cố tình phá Vương Hạc Đệ trước thềm phim mới Phù Đồ Duyên của nam diễn viên sắp sửa lên sóng. Được biết trong video tuyên truyền phim Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính, có không ít fan couple Đệ Hân Dẫn Lực đã có những bình luận tiêu cực về nữ chính Trần Ngọc Kỳ diễn với ai cũng không toát ra phản ứng hóa học của một couple và đặc biệt không thể bằng Ngu Thư Hân. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến bộ phim của Vương Hạc Đệ.

Fan couple Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân 'hỗn chiến' cực căng trước thềm phim mới của Vương Hạc Đệ sắp lên sóng? - Ảnh 4
Fan couple Đệ Hân Dẫn Lực có những bình luận tiêu cực về nữ chính Trần Ngọc Kỳ trong video tuyên truyền Phù Đồ Duyên - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin ‘hỗn chiến’ của fan couple của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân vẫn đang được bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân Thương Lan Quyết sao hoa ngữ Ly Tâm Lực

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