Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân nhận thêm thành tích mới dù kết thúc đã lâu, fan couple được dịp tiếp tục 'đẩy thuyền' tái hợp cặp đôi

Trên trang mạng xã hội đưa tin bộ phim Thương Lan Quyết vừa nhận được tin vui lớn sau thời gian kết thúc đã lâu.
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Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim bùng nổ của mùa hè năm nay. Sở hữu dàn diễn viên trẻ như Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân nhưng đã tên cú bứt phá lớn khi lên sóng. Mặc dù, khi mới lên sóng bộ phim bị xem nhẹ vì có kinh phí thấp và không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng nhưng cho đến hiện tại đã minh chứng được thành công của bộ phim trong lòng khán giả.
Mới đây, trên trang mạng xã hội đưa tin bộ phim Thương Lan Quyết vừa nhận được tin vui lớn sau thời gian kết thúc đã lâu. Theo đó, bộ phim và IQIYI hiện đang có nhiệt độ thảo luận rất cao trên toàn mạng xã hội. Do đó, trong quý III/2022, mỗi tháng nền tảng này đều tăng hơn 91 triệu người dùng, vượt 22,3% so với quý trước. Thông tin này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi leo lên top 2 hot search weibo.
Đây là một tín hiệu vui cho fan hâm mộ bộ phim cũng như dàn diễn viên chính trong phim. Được biết, sau những thành công của bộ phim thì cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân đã có bệ phóng vững chắc nhận được nhiều dự án phim, quảng cáo cũng như gia tăng lượng fan yêu thích cũng như sự quan tâm của khán giả dành cho cặp đôi ở những dự án tiếp theo.
Thương Lan Quyết là bộ phim được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết huyền huyễn, lãng mạn Thương Lan Quyết (Ma Tôn) của tác giả ngôn tình nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương. Lấy bối cảnh tam giới xa xưa, Thương Lan Quyết kể về chuyện tình đáng yêu, ngọt ngào nhưng không kém phần ngang trái giữa ma tôn Đông Phương Thanh Thương (Vương Hạc Đệ) và tiểu tiên nữ Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân). Đông Phương Thanh Thương là đại ma đầu mạnh nhất tam giới, sau trận chiến với Xích Địa nữ tử bị trọng thương, phong ấn suốt vạn năm. Hoa Lan Nhỏ là tiểu hoa tiên bên cạnh Ti Mệnh, đơn thuần, lương thiện. Vì một sự cố “nhỏ”, Hoa Lan Nhỏ vô tình gặp gỡ Đông Phương Thanh Thương, phá giải phong ấn và trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ với đại ma đầu.
Nhiều ngày bên nhau, cả hai từ oan gia dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Thế nhưng, vì chấp niệm giải trừ chú thuật trên người và hồi sinh Xích Địa nữ tử, Đông Phương Thanh Thương buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh của Hoa Lan Nhỏ, khiến nàng nhiều lần tổn thương. Bấy giờ, thân phận của Hoa Lan Nhỏ dần sáng tỏ, Đông Phương Thanh Thương hóa ra là kẻ thù diệt tộc của nàng vạn năm trước. Cả hai vì yêu, vì hận mà dây dưa không dứt.