Thương Lan Quyết của Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân nhận thêm thành tích mới dù kết thúc đã lâu, fan couple được dịp tiếp tục 'đẩy thuyền' tái hợp cặp đôi

Thương Lan Quyết là một trong những bộ phim bùng nổ của mùa hè năm nay. Sở hữu dàn diễn viên trẻ như Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân nhưng đã tên cú bứt phá lớn khi lên sóng. Mặc dù, khi mới lên sóng bộ phim bị xem nhẹ vì có kinh phí thấp và không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng nhưng cho đến hiện tại đã minh chứng được thành công của bộ phim trong lòng khán giả.

Thương Lan Quyết là bệ phóng vững chắc trong sự nghiệp cho cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang mạng xã hội đưa tin bộ phim Thương Lan Quyết vừa nhận được tin vui lớn sau thời gian kết thúc đã lâu. Theo đó, bộ phim và IQIYI hiện đang có nhiệt độ thảo luận rất cao trên toàn mạng xã hội. Do đó, trong quý III/2022, mỗi tháng nền tảng này đều tăng hơn 91 triệu người dùng, vượt 22,3% so với quý trước. Thông tin này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi leo lên top 2 hot search weibo.