'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai?

Sao quốc tế 20/12/2022 16:19

Nhiều dân mạng đem tạo hình mới của Trương Lăng Hách trong Vân Chi Vũ so sánh với Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh.

Trương Lăng Hách là cái tên gây chú ý thời gian gần đây khi dính phải tin đồn hẹn hò cùng Bạch Lộc sau màn hợp tác trong Ninh An Như Mộng. Anh chàng cũng được biết đến khi vào vai nam phụ của bộ phim Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đóng chính.

'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai? - Ảnh 1
Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Mới đây, Trương Lăng Hách đã chính thức tái hợp Ngu Thư Hân trong dự án cổ trang Vân Chi Vũ. Ngay khi bộ phim tung ra hình ảnh hậu trường mới, đã hé lộ tạo hình vô cùng mãn nhãn của nam chính Trương Lăng Hách.

'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai? - Ảnh 2'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai? - Ảnh 3'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai? - Ảnh 4

'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai? - Ảnh 5
Trương Lăng Hách được thấy diện trang phục màu đen phối với màu vàng và họa tiết bắt mắt, khoe trọn visual cực phẩm trong Vân Chi Vũ - Ảnh: Internet

Được biết trở lại với dự án lần này, Trương Lăng Hách sẽ đảm nhận Cung Tử Vũ – cậu ấm phản nghịch sau một đêm sóng gió lại phải trở thành người đứng đầu gia tộc. Xuất hiện trên phim trường, Trương Lăng Hách được thấy diện trang phục màu đen phối với màu vàng và họa tiết bắt mắt, khoe trọn visual cực phẩm, nổi bật toát lên khí chất sang chảnh ngút ngàn. Tuy nhiên, đã có nhiều dân mạng đem tạo hình mới của Trương Lăng Hách ra so sánh với Vương Nhất Bác. Trước đó trong Trần Tình Lệnh, chàng mỹ nam họ Vương từng gây sốt màn ảnh nhỏ với tạo hình của nhân vật Lam Vong Cơ.

'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai? - Ảnh 6

'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai? - Ảnh 7
Nhiều dân mạng đem tạo hình mới của Trương Lăng Hách ra so sánh với Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Đặt lên bàn cân so sánh, dân tình đều cho rằng tạo hình của Trương Lăng Hách có phần nổi bật hơn Vương Nhất Bác. Gương mặt đẹp trai không tì vết, ánh mắt sắc lẹm kết hợp cùng bộ trang phục vừa bí ẩn lại vừa vương giả giúp anh chàng nổi bật trong mọi khung hình. Trong khi đó, Vương Nhất Bác lại trông có phần lép vế hơn vì màu sắc trang phục nhạt. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận được rằng Lam Vong Cơ là một trong những vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác.

'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai? - Ảnh 8
Vân Chi Vũ có nội dung xoay quanh hai nhân vật Công Tử Vũ và Vân Vi Sam - Ảnh: Internet

Vân Chi Vũ có nội dung xoay quanh Công Tử Vũ (Trương Lăng Hách) – một chàng trai nổi loạn, không thích bị gò bó và cô nàng điệp viên Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) với khao khát được tự do. Công Tử Vũ buộc phải trở thành chủ gia đình sau khi cha và anh trai qua đời, tình cờ Vân Vi Sam lại được cử vào cung điện ẩn nấp. Sau một khoảng thời gian ở gần nhau, Vân Vi Sam lại có tình cảm với Công Tử Vũ. Tuy nhiên, Vi Sam phải đứng ở ranh giới lựa chọn một trong hai giữa nhiệm vụ và tình yêu với Tử Vũ.

'Cặp đôi màn ảnh' Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba dính 'lời nguyền' đóng phim cổ trang nào là 'flop thảm' phim đó vì những lý do này?

'Cặp đôi màn ảnh' Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba dính 'lời nguyền' đóng phim cổ trang nào là 'flop thảm' phim đó vì những lý do này?

Phim cổ trang là dòng phim có sức hút rất lớn của màn ảnh Hoa Ngữ. Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh hay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,… đều là những ngôi sao thành danh nhờ phim cổ trang. Nhưng không phải ai cũng được khán giả đón nhận hoặc phù hợp với dòng phim này. Trường hợp hiếm hoi đó phải kể đến ‘cặp đôi màn ảnh’ Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Trương Lăng Hách Vân Chi Vũ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

'Cặp đôi màn ảnh' Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba dính 'lời nguyền' đóng phim cổ trang nào là 'flop thảm' phim đó vì những lý do này?

'Cặp đôi màn ảnh' Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba dính 'lời nguyền' đóng phim cổ trang nào là 'flop thảm' phim đó vì những lý do này?

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích

Bắt chộp khoảnh khắc '3 người 1 gia đình' của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du trong Anh Ấy Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa khiến dân tình phấn khích

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên

Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên

Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn

Vu Chính tiếp tục có phát ngôn gây sốc liên quan đến 'phiên vị' giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong một dự án tin đồn

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 42 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng