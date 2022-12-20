'Đụng hàng' tạo hình cổ trang, Vương Nhất Bác và Trương Lăng Hách ai nổi trội hơn ai?

Nhiều dân mạng đem tạo hình mới của Trương Lăng Hách trong Vân Chi Vũ so sánh với Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh.

Trương Lăng Hách là cái tên gây chú ý thời gian gần đây khi dính phải tin đồn hẹn hò cùng Bạch Lộc sau màn hợp tác trong Ninh An Như Mộng. Anh chàng cũng được biết đến khi vào vai nam phụ của bộ phim Thương Lan Quyết do Vương Hạc Đệ - Ngu Thư Hân đóng chính. Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet Mới đây, Trương Lăng Hách đã chính thức tái hợp Ngu Thư Hân trong dự án cổ trang Vân Chi Vũ. Ngay khi bộ phim tung ra hình ảnh hậu trường mới, đã hé lộ tạo hình vô cùng mãn nhãn của nam chính Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách được thấy diện trang phục màu đen phối với màu vàng và họa tiết bắt mắt, khoe trọn visual cực phẩm trong Vân Chi Vũ - Ảnh: Internet Được biết trở lại với dự án lần này, Trương Lăng Hách sẽ đảm nhận Cung Tử Vũ – cậu ấm phản nghịch sau một đêm sóng gió lại phải trở thành người đứng đầu gia tộc. Xuất hiện trên phim trường, Trương Lăng Hách được thấy diện trang phục màu đen phối với màu vàng và họa tiết bắt mắt, khoe trọn visual cực phẩm, nổi bật toát lên khí chất sang chảnh ngút ngàn. Tuy nhiên, đã có nhiều dân mạng đem tạo hình mới của Trương Lăng Hách ra so sánh với Vương Nhất Bác. Trước đó trong Trần Tình Lệnh, chàng mỹ nam họ Vương từng gây sốt màn ảnh nhỏ với tạo hình của nhân vật Lam Vong Cơ.

Nhiều dân mạng đem tạo hình mới của Trương Lăng Hách ra so sánh với Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Đặt lên bàn cân so sánh, dân tình đều cho rằng tạo hình của Trương Lăng Hách có phần nổi bật hơn Vương Nhất Bác. Gương mặt đẹp trai không tì vết, ánh mắt sắc lẹm kết hợp cùng bộ trang phục vừa bí ẩn lại vừa vương giả giúp anh chàng nổi bật trong mọi khung hình. Trong khi đó, Vương Nhất Bác lại trông có phần lép vế hơn vì màu sắc trang phục nhạt. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận được rằng Lam Vong Cơ là một trong những vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của Vương Nhất Bác. Vân Chi Vũ có nội dung xoay quanh hai nhân vật Công Tử Vũ và Vân Vi Sam - Ảnh: Internet Vân Chi Vũ có nội dung xoay quanh Công Tử Vũ (Trương Lăng Hách) – một chàng trai nổi loạn, không thích bị gò bó và cô nàng điệp viên Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) với khao khát được tự do. Công Tử Vũ buộc phải trở thành chủ gia đình sau khi cha và anh trai qua đời, tình cờ Vân Vi Sam lại được cử vào cung điện ẩn nấp. Sau một khoảng thời gian ở gần nhau, Vân Vi Sam lại có tình cảm với Công Tử Vũ. Tuy nhiên, Vi Sam phải đứng ở ranh giới lựa chọn một trong hai giữa nhiệm vụ và tình yêu với Tử Vũ.

'Cặp đôi màn ảnh' Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba dính 'lời nguyền' đóng phim cổ trang nào là 'flop thảm' phim đó vì những lý do này? Phim cổ trang là dòng phim có sức hút rất lớn của màn ảnh Hoa Ngữ. Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh hay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác,… đều là những ngôi sao thành danh nhờ phim cổ trang. Nhưng không phải ai cũng được khán giả đón nhận hoặc phù hợp với dòng phim này. Trường hợp hiếm hoi đó phải kể đến ‘cặp đôi màn ảnh’ Dương Dương – Địch Lệ Nhiệt Ba.

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