Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên

Sao quốc tế 19/12/2022 14:20

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Vương Hạc Đệ xuất hiện trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL số tháng 12/2022.

Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần hot nhất Cbiz Hoa Ngữ hiện nay. Sau thành công của Thương Lan Quyết bùng nổ vào mùa hè năm nay, anh chàng có nấc thang mới trong sự nghiệp và được công chúng nhiệt liệt đón nhận.

Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ là một trong những nam thần hot nhất Cbiz Hoa Ngữ hiện nay - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Vương Hạc Đệ. Theo đó, anh chàng xuất hiện trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL số tháng 12/2022. Có thể thấy, trong loạt ảnh, Vương Hạc Đệ xuất hiện với 2 phong cách hoang dã lẫn cổ điển. Với phong cách hoang dã, mỹ nam khéo khoe body mãn nhãn khiến nhiều khán giả không khỏi phấn khích. Trong phong cách cổ điển với lối thời trang mang đậm nét TVB, anh chàng xuất hiện trông không khác gì một thiếu gia xứ Hương Cảng.

Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 2Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 3Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 4Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 5Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 6

Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 7
Vương Hạc Đệ trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL theo phong cách cổ điển - Ảnh: Internet

 Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 8Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 9Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 10Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 11Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 12Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 13Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 14Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 15

Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 16
Vương Hạc Đệ trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL theo phong cách hoang dã - Ảnh: Internet

Được biết, lượng tiêu thụ tạp chí của Vương Hạc Đệ đã đạt mốc 86.000 bản sau 20 phút lên kệ và sau 30 phút đạt 87.000 bản. Theo đó, Vương Hạc Đệ đã chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí nam số kết niên. Một tín hiệu đáng mừng mở ra nhiều cơ hội mới cho anh chàng trong tương lai.

Vương Hạc Đệ xuất hiện ấn tượng trên ảnh bìa của tạp chí L'OFFICIEL, chính thức mở khóa nhị tiểu tạp chí số kết niên - Ảnh 17
Phù Đồ Duyên và Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Vương Hạc Đệ có dự án Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc đang quay cũng như dự án Phù Đồ Duyên sắp lên sóng. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo về những dự án này của anh chàng.

 

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới?

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới?

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin, Vương Hạc Đệ sẽ đảm nhận vai nam chính trong dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân. Về phía nữ chính được đồn đoán là Điền Hi Vi.

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