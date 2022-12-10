Phù Đồ Duyên vừa có lịch dự kiến lên sóng, netizen lo lắng phim của Vương Hạc Đệ có nguy cơ flop trước Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 10/12/2022 15:00

Sau ngày đêm mong đợi của khán giả, có thông tin Phù Đồ Duyên dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 12 tới đây. Như vậy, nam diễn viên có khả năng phải đối đầu với Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh.

Sau thành công của Thương Lan Quyết trong dịp hè năm nay, tên tuổi của nam chính Vương Hạc Đệ có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Chính vì thế, những dự án mới nhất được lên sóng của anh chàng luôn được công chúng quan tâm.

Được biết dự án Phù Đồ Duyên do Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đóng chính dự kiến lên sóng vào tháng 11 nhưng vì một số vấn đề kiểm duyệt, bộ phim tạm hoãn lên sóng. Sau ngày đêm mong đợi của khán giả, mạng xã hội Weibo đã lan truyền thông tin bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 12 tới đây. Như vậy, nam diễn viên có khả năng phải đối đầu với Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh.

Phù Đồ Duyên vừa có lịch dự kiến lên sóng, netizen lo lắng phim của Vương Hạc Đệ có nguy cơ flop trước Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1
Phù Đồ Duyên dự kiến lên sóng vào cuối tháng 12 tới - Ảnh: Internet

Phù Đồ Duyên được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của tác giả Vưu Tứ Tỷ. Phim là câu chuyện về nhân vật Chưởng ấn thái giám Tiêu Đạc (Vương Hạc Đệ) – một thái giám giả tìm mọi cách để củng cố quyền lực trong triều. Tài nhân Bộ Âm Lâu (Trần Ngọc Kỳ) vốn bị tuẫn táng theo tiên đế lại được tân hoàng nhìn trúng. May mắn, cô được Tiêu Đạc cứu về sau đó an bài sống trong Tiêu phủ, hai người chung sống sớm chiều dần dần nảy sinh tình cảm, nhưng ngại vì thân phận, chỉ đành chôn sâu tình này.

Phù Đồ Duyên vừa có lịch dự kiến lên sóng, netizen lo lắng phim của Vương Hạc Đệ có nguy cơ flop trước Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2
Đây tác phẩm được "đo ni đóng giày" phù hợp với nét diễn và cách xây dựng nhân vật mà Vương Hạc Đệ hướng tới - Ảnh: Internet

Ngay từ nội dung phim, có thể thấy đây là tác phẩm được "đo ni đóng giày" phù hợp với nét diễn và cách xây dựng nhân vật mà Vương Hạc Đệ hướng tới. Cộng thêm, trong Thương Lan Quyết có thể thấy khán giả đánh giá anh thuộc tuýp diễn viên có thực lực, diễn xuất ổn định. Vậy nên, ít nhiều anh có những điểm cộng nhất định.

Tuy nhiên để so về độ hot của phim Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh có thể Vương Hạc Đệ sẽ gặp không ít áp lực. Nguyên nhân Gió Thổi Bán Hạ đang là tác phẩm đang làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ vài ngày qua khi nhận về 8.4 điểm Douban với hàng loạt lời khen ngợi từ giới chuyên môn và chuyên gia phim ảnh. Để đạt được kỷ lục này của Triệu Lệ Dĩnh là điều khá khó với một nam diễn viên còn đang trong quá trình định hình tên tuổi mình như Vương Hạc Đệ.

Phù Đồ Duyên vừa có lịch dự kiến lên sóng, netizen lo lắng phim của Vương Hạc Đệ có nguy cơ flop trước Gió Thổi Bán Hạ của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 3
Đối đầu với Gió Thổi Bán Hạ củaTriệu Lệ Dĩnh có thể Vương Hạc Đệ sẽ gặp không ít áp lực - Ảnh: Internet

Dù thế, khán giả vẫn mong đợi màn tái xuất của Vương Hạc Đệ trong Phù Đồ Duyên khi lên sóng. Xem liệu anh chàng có thực sự thể hiện xuất sắc và mang lại thành tích cao như bộ phim trước đó hay không.

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Sau thời gian hoãn chiếu, Phù Đồ Duyên của Vương Hạc Đệ và Trần Ngọc Kỳ đã có lịch dự kiến lên sóng.

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