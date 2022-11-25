Ngô Lỗi và Vương Hạc Đệ cùng dàn mỹ nam tranh nhau trong BXH nam diễn viên chính phim Hoa Ngữ được fan Việt yêu thích nhất

Ngô Lỗi được mệnh danh là ‘em trai quốc dân’ của làng giải trí Hoa Ngữ. Xuất thân từ sau nhí, tham gia nhiều bộ phim nhưng phải đến khi vào vai Lăng Bất Nghi của Tinh Hán Xán Lạn tên tuổi của mỹ nam mới thực sự bùng nổ và cập nhật thêm lượng fan đông đảo. Anh chàng được khen ngợi diễn tốt từ ánh mắt đến thần thái, mang đến một Lăng Bất Nghi điển trai, si tình, dũng mãnh, thiện chiến, nhưng không kém phần hài hước, cứ như xé xách bước ra.

Chính nhờ sự đột phá đó đã giúp bộ phim đạt nhiều thành tích nổi bật. Không những thế, Ngô Lỗi còn ẵm thêm nhiều giải thưởng, gần đây nhất anh chàng trở thành "diễn viên trẻ ưu tú" của năm tại Liên hoan phim Trung Mỹ (Chinese American TV Festival) và cùng Triệu Lộ Tư đứng top 2 trong BXH cặp đôi màn ảnh đẹp đôi nhất Châu Á.

Không chỉ được khán giả khen ngợi mà tác giả gốc của bộ truyện cũng khen Ngô Lỗi có diễn xuất cực kỳ bùng nổ vào đêm báo thù, nam diễn viên thể hiện rất rõ sự tuyệt vọng và bi thương của nhân vật.

Vương Hạc Đệ - Thương Lan Quyết

Vương Hạc Đệ trong Thương Lan Quyết - Ảnh: Internet

Thương Lan Quyết đang là bộ phim tạo nhiều bất ngờ nhất mùa hè 2022. Vương Hạc Đệ vào vai Nguyệt tôn Đông Phương Thanh Thương - Ma Tôn mạnh nhất tam giới. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc, tàn độc và thân hình cao, cơ bắp quyến rũ giúp Vương Hạc Đệ hóa thân xuất sắc vào nhân vật. Nhờ vai diễn này nam diễn viên thậm chí được bình chọn vào Top những mỹ nam cổ trang nổi bật nhất trên màn ảnh 2022.

Trước đó, khi đóng phim Ngộ Long, Vương Hạc Đệ từng bị chê bai thậm tệ vì ngoại hình xấu, không hợp với tạo hình cổ trang. Thậm chí nhân vật này của anh chàng còn lọt Top 3 nhân vật xấu nhất trên màn ảnh trong năm 2021.

Nhưng chỉ một năm sau, Vương Hạc Đệ lột xác hoàn toàn với vai diễn Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết. Mỹ nam hợp với tông màu đen, toát lên thần thái ma mị, quyền lực khiến ai cũng kinh sợ. Cách trang điểm giúp nam diễn viên khoe trọn gương mặt góc cạnh đầy nam tính, ánh mắt sắc lạnh lùng giống hệt trong nguyên tác. Nhan sắc thăng cấp vượt bậc của Vương Hạc Đệ trở thành đề tài hot trên mạng xã hội, lên hẳn hot search Weibo.

Thành Nghị - Trầm Vụn Hương Phai

Thành Nghị trong Trầm Vụn Hương Phai - Ảnh: Internet

Sau thành công của bộ phim Lưu Ly, Thành Nghị có sự trở lại khá ấn tượng trong bộ phim Trầm Vụn Hương Phai cùng với Dương Tử, anh đã thử thách bản thân hơn khi hóa thân vào 3 vai diễn với những tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một Ứng Uyên lạnh lùng, cẩn trọng, một Đường Uyên kiêu ngạo, độc miệng và một Huyền Dạ tàn nhẫn, thế nhưng, tất cả cũng chẳng làm khó được anh chàng.

Mỗi nhân vật đều mang nét riêng biệt, tuy hai mà một tuy một mà hai nhưng tất cả đều mang đến cảm giác yêu quý cho khán giả. Bất kể là Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ hay Ứng Uyên phiên bản 2.0 đều có nét đặc trưng riêng vừa nhìn đã nhận ra.

Khán giả đã từng nhận xét về Thành Nghị "Xem phim mới biết Thành Nghị hợp vai đến cỡ nào. Anh ấy không những toát lên được cái khí chất nhân vật giống trong truyện, mà diễn xuất cũng rất ổn”. Thậm chí, CCTV cũng từng nhận xét nam chính Thành Nghị có vẻ ngoài trưởng thành và trầm ổn nhưng lại thích "lật rùa". Bên cạnh đó thiếu hiệp Đường Châu trẻ tuổi hào sảng nhưng không kém phần độc miệng.

Dương Dương – Thả Thí Thiên Hạ

Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Tạo hình của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ được khen là hợp với nhân vật, anh đã được khán giả không ngớt lời khen ngợi vì vẻ đẹp hoàn hảo không góc chết. Khoác lên mình trang phục trắng, trông anh thật nho nhã và lịch thiệp, đổi trang phục đen, trông anh thật mạnh mẽ và khí khái.

Ngoại hình đẹp miễn chê nhưng diễn xuất của Dương Dương bị chê là diễn gồng và có khuynh hướng đóng khung hình tượng nhân vật. Thậm chí có khán giả còn cho rằng diễn xuất của Dương Dương chỉ nhỉnh hơn bạn diễn Triệu Lộ Tư chứ không hề xứng đáng với danh hiệu đỉnh lưu. Tuy nhiên, ở phân cảnh nội tâm, cần lột tả sự giằng xé, đau đớn của nhân vật vẫn được Dương Dương thể hiện một cách chân thực nhất.

Nhậm Gia Luân – Ngự Giao Ký

Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Sau thành công của Châu Sinh Như Cố, Nhậm Gia Luân là một trong những diễn viên trẻ được khán giả công nhận về diễn xuất. Thế nhưng, khi tham gia Ngự Giao Ký đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, anh chàng bị chê không có đường lui. Một số người cảm thấy diễn xuất của Nhậm Gia Luân trong Ngự Giao Ký chỉ ở mức trung bình, thậm chí thua cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba - người vẫn bị mang tiếng là "mặt đơ". Ở phân cảnh khóc, đau lòng trước sự ra đi của người yêu, anh chàng cũng bị đánh giá là quá kém, trông có phần giả trân.

Không những thế, Nhậm Gia Luân đã vướng vào tranh cãi với tạo hình cơ bắp cuồn cuộn trong Ngự Giao Ký. Thậm chí, một khán giả còn nhận xét việc nam diễn viên mặc áp cơ bắp giả là hành vi không kính nghiệp (không chuyên nghiệp với diễn xuất).