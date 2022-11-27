Dĩ Ái Vi Doanh: Dân tình rầm rộ trước khoảnh khắc Vương Hạc Đệ không khác gì thiếu gia Hồng Kông thập niên trước

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc Vương Hạc Đệ không khác gì thiếu gia Hồng Kông xưa trong tạo hình của bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh.

Dĩ Ái Vi Doanh (tên cũ là Trêu Nhầm) do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đang được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm hiện nay. Bộ phim đã chính thức khai máy và có những cảnh quay đầu tiên, chính vì thế những hình ảnh và thông tin liên quan đến hậu trường phim luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đang được đông đảo cộng đồng mạng quan tâm hiện nay - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền khoảnh khắc Vương Hạc Đệ trong buổi cúng khai máy của bộ phim. Mỹ nam khiến dân tình điên đảo vì tạo hình của anh chàng không khác gì các thiếu gia hắc bang Hồng Kông thập niên xưa. Đa số cho rằng Vương Hạc Đệ hoàn toàn hợp với vai tổng tài Thời Yến. Sở hữu chiều cao 1 mét 83, gương mặt góc cạnh, khí chất có phần cao ngạo, ngông cuồng giúp anh chàng dễ dàng nhập vai nam chính ngôn tình.

Khoảnh khắc Vương Hạc Đệ cúng khai máy được ví như các thiếu gia hắc bang Hồng Kông thập niên xưa - Ảnh: Internet Đượ biết, trong dự án này, Vương Hạc Đệ vào vai Thời Yến là một tổng tài trẻ tuổi, thành đạt, có tính tình trầm ổn, tỉnh táo. Tuy xuất thân từ hào môn thế gia nhưng không bị trói buộc bởi việc thừa kế, anh luôn tự hoạch định cuộc đời mình, sống có mục tiêu và lý tưởng rõ ràng. Về tình cảm, Thời Yến cũng là người chủ động, anh có quan điểm trưởng thành, chín chắn, song cũng rất chu đáo với người mình yêu.

Trước đó, trong những cảnh quay đầu tiên, Vương Hạc Đệ xuất hiện với khí chất lạnh lùng và còn khiến cho cư dân mạng “không đứng vững” khi diện một bộ vest đen đứng chuẩn tổng tài. Không những thế, anh chàng còn sắm cho mình một chiếc kính, nhìn ra dáng người có học thức cao siêu, tài giỏi. Những hình ảnh đầu tiên của Vương Hạc Đệ trong tạo hình tổng tài khiến khán giả phấn khích - Ảnh: Internet Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung xoay quanh chuyện tình giữa tổng tài Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và cô phóng viên tài chính kinh tế Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc). Vì bị bạn trai cắm sừng mà Thư Ý quyết tâm cưa cẩm ‘cậu út’ của trà xanh, được cho là Thời Yến để trả đũa. Trải qua nhiều khó khăn cùng những tình huống dở khóc dở cười, cô nàng cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài. Tuy nhiên, đây cũng là lúc cô phát hiện hóa ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người. Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu - Ảnh: Internet Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin và hình ảnh tiếp theo của cặp đôi chính Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh.

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