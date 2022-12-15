Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn làm phim lại có động thái thẳng tay để ngăn fan nam diễn viên không làm rò rỉ hình ảnh, thông tin ra ngoài. Cụ thể, để ngăn chặn ảnh leak của phim, đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh đã chiếu thẳng ánh sáng chói mắt vào vị trí quay của fansite Vương Hạc Đệ. Mọi người nhấn mạnh nguồn sáng rất chói, có khả năng gây tổn thương mắt. Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng đã khiến mọi người ngỡ ngàng, không thể tin đoàn phim lại dùng biện pháp mạnh tay như vậy.

Những ngày qua, dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã chính thức khai máy. Ngay từ lần đâu tiên xuất hiện, tạo hình của Vương Hạc Đệ được dân tình hết lời khen ngợi vì tựa tổng tài xé sách bước ra. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, nam diễn viên lại luôn bị đối xử bất công kể từ khi khai máy đến nay.

đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh đã chiếu thẳng ánh sáng chói mắt vào vị trí quay của fansite Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet

Được biết trạm tỷ của Vương Hạc Đệ chỉ chuyên tâm chụp ảnh thần tượng và tung video hậu trường, không có phân đoạn liên quan đến cảnh quay. Việc fan bị chiếu ánh sáng là lúc họ đang chờ Vương Hạc Đệ tan làm. Do đó, hành vi xem thường sức khỏe người khác của đoàn phim đã khiến cư dân mạng bất mãn. Hành động của đoàn phim đã khiến công chúng không khỏi bức xúc.

Trước đó, có thông tin Vương Hạc Đệ trong quá trình ghi hình cho bộ phim mới Dĩ Ái Vi Doanh đã đến phim trường từ lúc 5 giờ sáng đến tối 9 giờ mới bắt đầu tan làm. Tuy nhiên điều đáng nói là trong suốt thời gian cả ngày, anh chàng đã phải chờ đợi rất lâu chỉ để quay hai cảnh diễn, thậm chí biên kịch ở trường quay còn thêm cảnh cho nam phụ trong khi cảnh của nam chính cực kỳ ít. Đáng nói hơn nữa là trong khi phía Vương Hạc Đệ chỉ đơn giản tập trung vào quay phim thì phía đại diện Bạch Lộc là Vu Chính lại không ít lần đăng bài ngầm thể hiện ý tranh phiên vị.

Vương Hạc Đệ bị đối xử bất công trong đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh: Internet

Vốn biết Vương Hạc Đệ nhận kịch bản phiên hai sẽ phải chịu ít thời lượng lên sóng hơn nữ chính Bạch Lộc, song người hâm mộ lẫn khán giả đều không khỏi bức xúc khi đoàn phim sắp xếp lịch quay để anh chàng phải chịu thiệt thòi. Người hâm mộ vì biết nam diễn viên đã nhận dự án này trước khi Thương Lan Quyết hot nên không hề đòi hỏi tranh phiên, chỉ thấy xót xa khi thấy thần tượng phải đến trường quay từ sáng đến tối mới tan làm, bận rộn đến hai mắt đỏ ngầu nhưng dùng cả ngày chỉ để đợi quay hai cảnh.