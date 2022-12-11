Dĩ Ái Vi Doanh: Lại 'cà khịa' về phiên vị của Vương Hạc Đệ so với 'gà cưng' Bạch Lộc, Vu Chính bị phía đại diện mỹ nam đáp trả cực gắt

Mới đây, ‘biên kịch tai tiếng’ Vu Chính, người quản lý của Bạch Lộc đã có dòng trạng thái 'cà khịa' phiên vị của Vương Hạc Đệ trong Dĩ Ái Vi Doanh.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ không chỉ trở nên nổi tiếng hơn mà giá trị thương mại, tài nguyên cũng tăng vọt. Gần đây, mỹ nam đã vào phim trường Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc. Mặc dù được công chúng hết lời khen ngợi về tạo hình mãn nhãn như tổng tài xé sách bước ra, thậm chí còn ‘lấn át’ nữ chính nhưng anh chàng lại chỉ ở vị trí phiên 2 trong phim. Vương Hạc Đệ có tạo hình mãn nhãn trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh: Internet Mới đây, một blogger đã có bài viết cho biết Vương Hạc Đệ đến trường quay từ 5 giờ sáng và ngồi chờ đến 9 giờ tối chỉ để quay 2 cảnh. Biên kịch ở trường quay lại thêm cảnh cho nam phụ. Theo thống kê tại trường quay, dù là nam chính nhưng số cảnh của Vương Hạc Đệ chỉ chiếm 3%, thấp hơn nhiều so với 21% của nữ chính Bạch Lộc. Điều này đã cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa 2 phiên vị.

Vương Hạc Đệ chỉ ở phiên 2 so với nữ chính Bạch Lộc - Ảnh: Internet Mặc dù có nhiều bức xúc nhưng một số khán giả cho rằng đúng thật phiên vị quan trọng với một người diễn viên trong giải trí xứ Trung. Một số khác cho rằng do nội dung chính của Dĩ Ái Vi Doanh kể về nữ chính phóng viên nên phiên 1 hiển nhiên thuộc về Bạch Lộc. Chuyện không có gì để nói nếu như ‘biên kịch tai tiếng’ Vu Chính, người quản lý của Bạch Lộc đã có dòng trạng thái khẳng định: "Trước giờ tôi chưa từng để ý tới vấn đề phiên vị thật đáng nực cười này". Tuy nhiên, khi được hỏi lý do tại sao ‘gà cưng’ của mình vẫn đứng phiên một thì Vu Chính cho biết trước khi phim tìm nam chính thì đã định sẵn phiên vị 1 dành cho nữ chính.

Vu Chính cà khịa vị trí phiên 2 của Vương Hạc Đệ - Ảnh: Internet Chỉ vài tiếng sau dòng trạng thái của ‘thím Vu’, người đại diện của Vương Hạc Đệ đã lên tiếng ngắn gọn: "Mắc ói! Buồn nôn!". Cư dân mạng nhanh chóng hiểu rằng đây là ngầm chỉ đến Vu Chính. Đây không phải lần đầu Vu Chính cố tình cà khịa Vương Hạc Đệ, trước khi bộ phim khai máy, dân tình đang tranh cãi về vấn đề phiên vị của cặp đôi chính thì ‘vị biên kịch vàng’ cũng góp mặt với bài viết “Hoan nghênh mọi người đến bàn luận về các ngôi sao, tuyến 2 tuyến 3 cũng được. Tại sao hả? Vì sao lớn có thể gánh phim truyền hình, không quan trọng đối tác là ai. Như Cổ Kiếm Kỳ Đàm của Dương Mịch và Thời Gian Tươi Đẹp của Triệu Lệ Dĩnh. Còn tuyến 2 tuyến 3 địa vị chưa vững, không gánh được phim, bắt buộc phải tranh phiên áp phiên người khác”. Trước khi khai máy, Vu Chính từng nhiều lần cà khịa Vương Hạc Đệ về vấn đề phiên vị - Ảnh: Internet Được biết, Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có. Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người. Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu - Ảnh: Internet Mặc dù, chuyện bên lề của bộ phim có nhiều tranh cãi nhưng các khán giả vẫn hóng chờ những thông tin tiếp theo từ hậu trường Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính.

Rộ tin Vương Hạc Đệ 'bằng mặt không bằng lòng' với Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh? Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đưa tin cho biết Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh bằng mặt nhưng không bằng lòng.

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