Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới?

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ nhận được nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Những ngày qua, mỹ nam đã vào phim trường Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc, chính vì thế những thông tin liên quan đến nam thần này luôn được công chúng quan tâm.

Vương Hạc Đệ đã vào phim trường Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin, Vương Hạc Đệ sẽ đảm nhận vai nam chính trong dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân. Về phía nữ chính được đồn đoán là Điền Hi Vi. Tác phẩm này chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp. Mặc dù thông tin chưa xác thực nhưng cư dân mạng đa phần đều tỏ ra ủng hộ sự kết hợp này vì visual mãn nhãn của cặp đôi.