Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới?

Sao quốc tế 18/12/2022 15:15

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin, Vương Hạc Đệ sẽ đảm nhận vai nam chính trong dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân. Về phía nữ chính được đồn đoán là Điền Hi Vi.

Sau thành công của Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ nhận được nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Những ngày qua, mỹ nam đã vào phim trường Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc, chính vì thế những thông tin liên quan đến nam thần này luôn được công chúng quan tâm.

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ đã vào phim trường Dĩ Ái Vi Doanh đóng chính cùng Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin, Vương Hạc Đệ sẽ đảm nhận vai nam chính trong dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân. Về phía nữ chính được đồn đoán là Điền Hi Vi. Tác phẩm này chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp. Mặc dù thông tin chưa xác thực nhưng cư dân mạng đa phần đều tỏ ra ủng hộ sự kết hợp này vì visual mãn nhãn của cặp đôi.

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới? - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi  sẽ đảm nhận vai chính trong dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân - Ảnh: Internet

Sau thành công của bộ phim cổ trang Khanh Khanh Nhật Thường, tên tuổi của Điền Hi Vi càng được khán giả quan tâm. Cô được khen ngợi nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào cùng diễn xuất ấn tượng nhưng cũng trở thành nhân vật gây tranh cãi nhất những ngày qua vì phát ngôn “kém duyên” và chuyện đời tư của mình. Theo đó, cô nàng "cọ nhiệt" Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư, Cúc Tịnh Y, thậm chí mỉa mai Trương Nghệ Hưng và đã nhận về nhiều bình luận tiêu cực từ cư dân mạng.

Chưa 'chia tay' Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'nên duyên' cùng Điền Hi Vi trong dự án cổ trang mới? - Ảnh 3
Điền Hi Vi được biết đến nhiều qua bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường - Ảnh: Internet

Không những thế, một tài khoản tự nhận là bạn cùng cấp 3 với Điền Hi Vi đứng lên tố cáo cô có quá khứ tai tiếng. Người đẹp thường xuyên bắt nạt bạn bè, làm nhiều hành động ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp, đổi nhiều bạn trai. Những người bị Điền Hi Vi bạo lực học đường đều gặp phải ám ảnh tâm lý.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác thực chính thức từ phía đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân cũng như từ phía 2 diễn viên Điền Hi Vi và Vương Hạc Đệ.

 

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