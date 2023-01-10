Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp

Sao quốc tế 10/01/2023 10:00

Mới đây, mạng xã hội đưa ra thông tin dự án điện ảnh Trường Không Chi Vương (Vua Của Bầu Trời) do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính đã chính thức phát hành poster mới và xác nhận lịch chiếu ở các rạp vào mùa hè năm nay.

Vương Nhất Bác hiện đang là một trong những đỉnh lưu nổi bật nhất Cbiz với nhiều dự án phim ảnh nổi bật. Mới đây, mạng xã hội đưa ra thông tin dự án điện ảnh Trường Không Chi Vương (Vua Của Bầu Trời) do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính đã chính thức phát hành poster mới và xác nhận lịch chiếu ở các rạp vào ngày 1/5 tới đây. Được biết, dự án sở hữu dàn cast với những cái tên vô cùng nổi bật: Vương Nhất Bác, Châu Đông Vũ, Từ Khai Sính, Kim Tịnh...

Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp - Ảnh 1

Trước đó, qua những ảnh leak của hậu trường phim, Vương Nhất Bác có tạo hình cực ‘ngầu’ trong bộ trang phục phi công. Không khó để nhìn ra khuôn trắng sáng, mịn màng như em bé thường ngày của Vương Nhất Bác đã chuyển sang làn da rám nắng đầy lạ lẫm. Điều này càng làm cho khí chất của nam diễn viên trẻ trở nên cuốn hút hơn trong mắt khán giả.

Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp - Ảnh 2Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp - Ảnh 3

Trường Không Chi Vương có nội dung xoanh quanh nhân vật Lôi Vũ (Vương Nhất Bác), chàng phi công trẻ đã cùng nhiều phi công tài giỏi khác thi đỗ quá trình tuyển chọn khắt khe, từ đó trở thành thế hệ phi công thử nghiệm mới của quốc gia. Bộ phim còn kể về một đội không quân đặc biệt gồm những người lính trẻ, họ cùng nhau rèn luyện, học tập và nghiên cứu, phát triển động cơ máy bay chiến đấu sản xuất trong nước cũng như tham gia các nhiệm vụ lớn.

Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp - Ảnh 4Trường Không Chi Vương của Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ tung poster mới và xác nhận lịch ra rạp - Ảnh 5

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo từ dự án Trường Không Chi Vương do Vương Nhất Bác và Châu Đông Vũ đóng chính.

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Mới đây, trước thềm công chiếu, dự án Vô Danh đã nhá hàng trailer phim. Có thể thấy, Vương Nhất Bác đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác so với các dự án trước đó.

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