Loạt khoảnh khắc Vương Nhất Bác phong trần, gai góc trong trailer Vô Danh khiến dân tình phấn khích

Sao quốc tế 07/01/2023 17:14

Mới đây, trước thềm công chiếu, dự án Vô Danh đã nhá hàng trailer phim. Có thể thấy, Vương Nhất Bác đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác so với các dự án trước đó.

Những ngày qua, Vương Nhất Bác đã chính thức xác nhận với khán giả dự án Vô Danh của anh hợp tác với Lương Triều Vỹ sẽ ra rạp vào mùng 1 Tết khiến khán giả vô cùng phấn khởi và mong đợi.

Loạt khoảnh khắc Vương Nhất Bác phong trần, gai góc trong trailer Vô Danh khiến dân tình phấn khích - Ảnh 1

Loạt khoảnh khắc Vương Nhất Bác phong trần, gai góc trong trailer Vô Danh khiến dân tình phấn khích - Ảnh 2

Mới đây, trước thềm công chiếu, dự án Vô Danh đã nhá hàng trailer phim. Có thể thấy, Vương Nhất Bác đã mang đến một diện mạo hoàn toàn khác so với các dự án trước đó. Vẻ đẹp đầy trầm tĩnh nhưng cũng không kém phần gai góc, hết mình vì lý tưởng giữa những sắc màu u tối của thời cuộc.

Loạt khoảnh khắc Vương Nhất Bác phong trần, gai góc trong trailer Vô Danh khiến dân tình phấn khích - Ảnh 3Loạt khoảnh khắc Vương Nhất Bác phong trần, gai góc trong trailer Vô Danh khiến dân tình phấn khích - Ảnh 4Loạt khoảnh khắc Vương Nhất Bác phong trần, gai góc trong trailer Vô Danh khiến dân tình phấn khích - Ảnh 5Loạt khoảnh khắc Vương Nhất Bác phong trần, gai góc trong trailer Vô Danh khiến dân tình phấn khích - Ảnh 6

Thần thái bí ẩn cùng màu sắc có phần đen tối khiến cho người xem tin tưởng rằng nhân vật mà Vương Nhất Bác không hề đơn giản, thậm chí có thể nắm giữ nhiều đầu mối quan trọng ảnh hưởng đến mạch phim.

Loạt khoảnh khắc Vương Nhất Bác phong trần, gai góc trong trailer Vô Danh khiến dân tình phấn khích - Ảnh 7

Được biết, Vô Danh là tác phẩm điện ảnh thứ ba sau Bác Sĩ Trung Hoa và Hồ Trường Tân với kinh phí đầu tư lớn. Phim lấy bối cảnh Trân Châu cảng năm 1941, các công nhân làm việc dưới lòng đất đã mạo hiểm gửi tin tình báo để bảo vệ đất nước. Vương Nhất Bác vào vai thư ký Diệp, là một nhân vật vừa chính vừa tà, luôn bị xoay vần giữa cái thiện và cái ác.

 

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