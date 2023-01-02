Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác 'chiến nhau' chỉ vì màn biểu diễn trong đêm nhạc, mở hàng drama Hoa Ngữ đầu năm mới

Sao quốc tế 02/01/2023 16:15

Sau đêm nhạc đón năm mới của đài Đông Phương, Trương Nghệ Hưng đã có bài viết bức xúc liên quan đến màn biểu diễn của Vương Nhất Bác.

Đêm ca nhạc đón năm mới của đài Đông Phương đã thu hút sự đông đảo của khán giả với những màn trình diễn ấn tượng của các ngôi sao Hoa Ngữ. Theo như đài Đông Phương công bố, chiếm rating cao nhất của đài với tiết mục theo từng thời điểm lần lượt là Vương Nhất Bác (khung 22 giờ - 3.55 điểm), Triệu Lộ Tư (khung 23h – 3.36 điểm), Trương Nghệ Hưng (khung 0h – 2.99 điểm). Đặc biệt, màn biểu diễn của Vương Nhất Bác đã kéo rate Đông Phương phá 1, hot search bạo đỏ.

Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác 'chiến nhau' chỉ vì màn biểu diễn trong đêm nhạc, mở hàng drama Hoa Ngữ đầu năm mới - Ảnh 1

Chuyện không có gì để nói nếu phòng làm việc của Trương Nghệ Hưng đã có bài viết bức xúc về màn biểu diễn áp trục của mình bị ảnh hưởng bởi Vương Nhất Bác. Theo đó nội dung bài viết cho rằng: "Áp trục hay không không quan trọng, quan trọng là sang năm mới tiếp tục cùng Trương Nghệ Hưng yêu thích sân khấu, dùng thực lực nói chuyện, bằng phẳng thành thật, ngay thẳng tiến về phía trước”.

Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác 'chiến nhau' chỉ vì màn biểu diễn trong đêm nhạc, mở hàng drama Hoa Ngữ đầu năm mới - Ảnh 2

Được biết, theo thứ tự chương trình, tiết mục của Trương Nghệ Hưng sẽ là màn trình diễn "áp trục" vào đúng lúc 0h. Áp trục có nghĩa là tiết mục đếm ngược thứ 2 từ cuối lên, là tiết mục chủ chốt nhất, tiết mục cuối cùng là tiết mục "tạm biệt khách mời" đc gọi là Đại trục. Tuy nhiên, Trương Nghệ Hưng sau đó bị đẩy lên ớm trước vài phút, đến 0h thì đổi thành tuyên truyền phim điện ảnh Vô Danh của Vương Nhất Bác với việc công bố lịch lên sóng.

Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác 'chiến nhau' chỉ vì màn biểu diễn trong đêm nhạc, mở hàng drama Hoa Ngữ đầu năm mới - Ảnh 3

Sự việc này đã gây tranh cãi dữ dội, tuy nhiên, MC của đài Đông Phương và nhiều cư dân mạng cho rằng tiết mục của Trương Nghệ Hưng vẫn là "áp trục", không có gì thay đổi. Họ cho rằng Trương Nghệ Hưng vẫn được diễn đủ thời lượng cũng như số lượng bài hát theo danh sách chương trình. Tuy nhiên, fan của nam ca sĩ lại nhấn mạnh trong danh sách ban đầu không có phần tuyên truyền phim. Lẽ ra, sau khi Trương Nghệ Hưng biểu diễn xong sẽ có màn phỏng vấn, giao lưu với fan nhưng vì để tuyên truyền phim mà phần này đã bị cắt khiến họ bức xúc.

Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác 'chiến nhau' chỉ vì màn biểu diễn trong đêm nhạc, mở hàng drama Hoa Ngữ đầu năm mới - Ảnh 4

Hiện tại, từ khóa ‘Trương Nghệ Hưng áp trục’ đã lọt top 11 hot search, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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