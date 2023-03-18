Nhân Sinh Lộ Dao của 'tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi và Lý Thấm công bố lịch lên sóng chính thức khiến khán giả phấn khích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Nhân Sinh Lộ Dao do Trần Hiểu và Lý Thấm đóng chính đã tung poster, thông báo ngày lên sóng chính thức vào 20/3 tới. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của Trương Gia Nghê, Vương Thiên Thần, Quách Kính Đình...

Được biết, ngay từ khi có thông tin khởi quay bộ phim vào đầu năm 2022, Trần Hiểu và Lý Thấm gần đây được cư dân mạng đặt cho tên gọi là cặp đôi "cày cuốc". Nguyên nhân chủ yếu là vì Trần Hiểu chỉ vừa mới rời đoàn phim Mộng Hoa Lục từ giữa năm 2021, phim hiện còn đang trong quá trình chuẩn bị lên sóng. Trong khi đó, Lý Thấm cũng vừa hoàn thành xong công đoạn ghi hình cho bộ phim Thỉnh Quân vào tháng 12 vừa qua. Cả 2 đều không để bản thân được yên vị, nhanh chóng nhập đoàn phim mới, hoạt động với hiệu suất cực cao.

Nhân Sinh Lộ Dao được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tự truyện cùng tên của tác giả Lộ Dao, từng được vinh danh là cuốn tiểu thuyết có sức ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc vào năm 1982. Là câu chuyện kể về Cao Gia Lâm (Trần Hiểu), một thanh niên ở phía Bắc Thiểm Tây Trung Quốc, vì muốn theo đuổi giấc mơ của mình mà đã rời khỏi quê hương.

Cao Gia Lâm vô cùng yêu thích văn học và chăm quan tâm tới những vấn đề mang tính thời sự. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu trở thành giáo viên của một trường tư thục. Sau này, vì một vài nguyên nhân mà Gia Lâm bị mất việc, chỉ có thể quay trở về nông thôn, làm một người nông dân.

Sau đó, có một cô gái nông thôn đơn thuần, chất phác tên Xảo Trân (Lý Thấm) đã tỏ tình với Gia Lâm, và hai người cứ như vậy bắt đầu giai đoạn tình yêu nồng thắm của mình. Nhưng Gia Lâm không muốn giam mình nơi nông thôn nghèo nàn lạc hậu này cả đời, anh luôn muốn ra thành phố lớn, đến những chân trời rộng lớn hơn, khát vọng được thay đổi bởi nền văn minh hiện đại.

Vận mệnh một lần nữa chiếu cố Gia Lâm. Chú của anh được chuyển lên quận làm việc, cũng nhờ vậy mà Gia Lâm có được cơ hội ra thành phố làm việc. Nhờ thành tích làm việc xuất sắc, anh nhanh chóng nổi tiếng và nhận được sự mến mộ vô cùng từ cô gái thành phố tên Hoàng Á Bình.

Cao Gia Lâm lúc này phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn: Lựa chọn Xảo Trân, đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội đứng vững ở thành phố, từ bỏ ước mơ. Từ bỏ Xảo Trân, anh sẽ vô cùng đau đớn và dằn vặt.