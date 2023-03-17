Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý?

Sao quốc tế 17/03/2023 17:04

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Trần Phi Vũ lộ diện sau hơn 1 tháng dính lùm xùm lộ ảnh nóng. Theo đó, anh chàng đang đến trường quay để ghi hình cho bộ phim tài liệu "Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể".

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Trần Phi Vũ lộ diện sau hơn 1 tháng dính lùm xùm lộ ảnh nóng. Theo đó, anh chàng đang đến trường quay để ghi hình cho bộ phim tài liệu "Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể".

Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý? - Ảnh 1Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý? - Ảnh 2Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý? - Ảnh 3Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý? - Ảnh 4

Trong loạt ảnh, Trần Phi Vũ xuất hiện với vẻ trầm tĩnh, không nở một nụ cười. Nhiều khán giả cho rằng anh chàng có vẻ sụt cân hơn trước. Nhiều khán giả cho rằng, scandal ảnh nóng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới Trần Phi Vũ.

Trước đó, trên trang cá nhân, Trần Phi Vũ cũng có động thái lộ diện đầu tiên sau bê bối. Anh đã đăng bài tuyên truyền cho tác phẩm điện ảnh sắp ra mắt. Bên cạnh những lời động viên từ người hâm mộ, "Thái tử Cbiz" vấp phải nhiều chỉ trích vì vội vã trở lại sau scandal.

Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý? - Ảnh 5

Được biết, vào hôm 13/2, làng giải trí xứ Trung xôn xao trước loạt ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ và hot girl mạng Diệc Lâm. Thông tin này lập tức gây chấn động mạng xã hội châu Á bởi trước đó, "Thái tử Cbiz" có hình tượng sạch sẽ, nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ công chúng.

Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý? - Ảnh 6

Sau đó, nam diễn viên thừa nhận từng có mối quan hệ yêu đương với Diệc Lâm trong thời gian cả hai đều độc thân. Cặp đôi chia tay trong hòa bình và cô gái đã kết hôn vào một năm sau đó. Dù không vi phạm chuẩn mực đạo đức song Trần Phi Vũ vẫn mất kha khá fan vì bê bối. Hình tượng bạch mã hoàng tử mà anh dày công gây dựng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau scandal nhạy cảm này.

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