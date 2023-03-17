Trần Phi Vũ lộ diện trong một dự án phim tài liệu sau scandal giường chiếu, trạng thái gây chú ý?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Trần Phi Vũ lộ diện sau hơn 1 tháng dính lùm xùm lộ ảnh nóng. Theo đó, anh chàng đang đến trường quay để ghi hình cho bộ phim tài liệu "Tôi ở Tô Châu nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể".

Trong loạt ảnh, Trần Phi Vũ xuất hiện với vẻ trầm tĩnh, không nở một nụ cười. Nhiều khán giả cho rằng anh chàng có vẻ sụt cân hơn trước. Nhiều khán giả cho rằng, scandal ảnh nóng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới Trần Phi Vũ.

Trước đó, trên trang cá nhân, Trần Phi Vũ cũng có động thái lộ diện đầu tiên sau bê bối. Anh đã đăng bài tuyên truyền cho tác phẩm điện ảnh sắp ra mắt. Bên cạnh những lời động viên từ người hâm mộ, "Thái tử Cbiz" vấp phải nhiều chỉ trích vì vội vã trở lại sau scandal.