Đếm Ngược Nói Yêu Em 'chốt' lịch khởi chiếu sau thời gian trì hoãn vì scandal tình ái của Trần Phi Vũ

Sao quốc tế 04/03/2023 15:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã công bố lịch khởi chiếu. Theo đó, nam chính Trần Phi Vũ cũng đăng weibo thông báo lịch chiếu.

Những ngày qua dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Được biết, dự án chuẩn bị lên sóng vào dịp Valentine nhưng phải hoãn lại và dời lịch chiếu vì lùm xùm scandal ‘giường chiếu’ của Trần Phi Vũ.

Đếm Ngược Nói Yêu Em 'chốt' lịch khởi chiếu sau thời gian trì hoãn vì scandal tình ái của Trần Phi Vũ - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã công bố lịch khởi chiếu. Theo đó, nam chính Trần Phi Vũ cũng đăng weibo thông báo lịch chiếu bộ phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 28/4 tới.

Đếm Ngược Nói Yêu Em 'chốt' lịch khởi chiếu sau thời gian trì hoãn vì scandal tình ái của Trần Phi Vũ - Ảnh 2

Sau một khoảng thời gian im lặng vì scandal, Trần Phi Vũ sẽ chính thức trở lại với dự án phim điện ảnh mới. Có thể thấy sự việc này có lẽ không ảnh hưởng quá nghiêm trọng, Trần Phi Vũ hiện tại vẫn có thể trở lại với bộ phim này. Tuy nhiên, việc được khán giả đón nhận hay không thì vẫn phải chờ dự án lên sóng.

Đếm Ngược Nói Yêu Em 'chốt' lịch khởi chiếu sau thời gian trì hoãn vì scandal tình ái của Trần Phi Vũ - Ảnh 3

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em là dự án điện ảnh được làm lại từ phim My Tomorrow, Your Yesterday ra mắt năm 2016 của Nhật Bản. Nội dung tác phẩm này chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi Cốc Vũ Hiền (Trần Phi Vũ) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã).

Đếm Ngược Nói Yêu Em 'chốt' lịch khởi chiếu sau thời gian trì hoãn vì scandal tình ái của Trần Phi Vũ - Ảnh 4

Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi lại có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là “bảo pháp” duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình.

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Sau khi loạt ảnh tình ái của Trần Phi Vũ và hot girl mạng đã có chồng được tung ra, trong vòng 1 giờ, nam diễn viên đã mất một lượng fan lớn trên weibo với tốc độ cực nhanh.

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