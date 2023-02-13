Giữa lùm xùm tình ái với hot girl mạng đã có chồng, Trần Phi Vũ mất một lượng fan lớn với tốc độ cực nhanh

‘Thái tử Cbiz’ Trần Phi Vũ vốn sở hữu lượng fan khủng từ sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội đang nóng dần trước loạt ảnh giường chiếu của Trần Phi Vũ cùng một hotgirl mạng.

Sau khi thông tin này được đưa ra, trong vòng 1 giờ, Trần Phi Vũ đã mất hơn 40.000 fan trên weibo với tốc độ cực nhanh. Theo đó, dân tình còn đào lại bài đăng thoát fan vào tháng 9 năm ngoái của một fan lâu năm theo Trần Phi Vũ 2020 ngày. Người này cho biết đã biết chuyện này từ năm ngoái nhưng vẫn cố bảo vệ bí mật đến giờ khắc này. Người này không thể chấp nhận sự tẩy trắng bao nhiêu lâu nay và sẽ không tha thứ cho nam diễn viên.

Được biết, theo blogger tung tin đồn tình ái của Trần Phi Vũ, nữ chính trong bức ảnh chính là trạm tỉ của Trần Phi Vũ thời nam diễn viên tham gia bộ phim Bí Quả. Sau này cô gái này đã ký hợp đồng làm nghệ sĩ với một công ty khác làm nghệ sĩ. Trần Phi Vũ và hot girl mạng đã ở bên nhau từ năm 2021, còn từng nhiều lần thuê phòng với nhau ở Trường Sa (Hồ Nam) và cô gái này đã có chồng.

Có thông tin cho biết chính chồng của cô gái này đã bán ảnh giường chiếu cho blogger tung tin đồn. Mẹ của Trần Phi Vũ là nữ diễn viên Trần Hồng từng muốn mua lại loạt ảnh này để che giấu chuyện xấu của con trai mình với giá 2 triệu NDT (gần 7 tỷ đồng) nhưng không thành.

Hiện tại, lùm xùm tình ái của Trần Phi Vũ và hot girl mạng vẫn còn gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.