Một blogger xứ Trung đã tung bài viết cho rằng tin đồn Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tái hợp chỉ là chiêu trò của đoàn phim Kết Hôn Thôi Mà.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được các fan couple yêu thích và ‘đẩy thuyền’ tái hợp nồng nhiệt. Gần đây nhất, có nguồn tin cặp đôi sẽ tái hợp trong Kết Hôn Thôi Mà, lấy đề tài cưới trước yêu sau. Dù chưa xác thực nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ vô cùng phấn khích.

Chuyện không có gì để nói nếu mới đây, một blogger xứ Trung đã tung bài viết cho rằng tin đồn Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tái hợp chỉ là chiêu trò của đoàn phim Kết Hôn Thôi Mà. Được biết, dự án hiện tại vẫn chưa kêu gọi đầu tư, chỉ khi có kinh phí, đoàn phim mới tiến hành tiếp cận với cặp đôi chính. Tuy nhiên, nếu không mời Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính thì sẽ gửi kịch bản cho diễn viên khác.

Sự việc này khiến nhiều fan của Trần Phi Vũ và fan của Trương Tịnh Nghi bất bình vì thần tượng của mình bị lợi dụng. Được biết, tin đồn này khó có thể xáy ra vì Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều đang có những dự án phim riêng. Trong khi Trần Phi Vũ đang chờ ngày Hắc Liên Hoa Công Lược chốt lịch khai máy, còn Trương Tịnh Nghi cũng vừa vào đoàn phim Vương Cân Cân, Người Mà Tôi Đã Đánh Mất Hai Lần, nên duyên cùng sao nam Trường Tương Tư - Đàn Kiện Thứ.

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