Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới

Sao quốc tế 20/01/2023 19:07

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Châu Dã trong tạo hình cổ trang rực rỡ đón mừng năm mới.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt hình ảnh mới nhất của Châu Dã. Theo đó, cô nàng gây ấn tượng trong tạo hình cổ trang rực rỡ đón mừng năm mới. Nhiều khán giả không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc của cô nàng, thậm chí có người còn nhận thấy cô nàng có nét tương đồng Triệu Lệ Dĩnh.

Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 1Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 2Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 3Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 4Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 5Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 6Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 7Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 8

Được biết, Châu Dã vốn là ‘gà cưng’ của công ty Hòa Tụng, từng là công ty cũ của Triệu Lệ Dĩnh dưới sự quản lý của Lý Băng Băng. Với vẻ ngoài nổi bật, người đẹp liên tiếp xuất hiện trên các tạp chí có tiếng tại Trung Quốc. Mới bước chân vào giới giải trí không lâu, Châu Dã đã là "con cưng" của các tạp chí thời trang, được công ty quản lý lăng xê. Trên mạng xã hội Douyin, khán giả bình chọn Châu Dã là nữ diễn viên đẹp nhất trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 - bao gồm Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi.

Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 9

Châu Dã vẫn đang trong giai đoạn chứng minh khả năng "gánh" thành tích của phim, khả năng thu hút khán giả. Vai diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả chính là vai “nữ phụ đam mỹ” trong Sơn Hà Lệnh. Người đẹp gây bão với khoảnh khắc đẹp như đóa hoa bỉ ngạn ở gần cuối bộ phim.

Châu Dã đẹp hút hồn trong bộ ảnh cổ trang đón năm mới - Ảnh 10

Qua bộ ảnh cổ trang này của Châu Dã, nhiều khán giả tiếp tục mong chờ dự án cổ trang tiếp theo của cô nàng trên màn ảnh nhỏ.

 

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