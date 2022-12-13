Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em

Sao quốc tế 13/12/2022 19:22

Mới đây, bộ phim điện ảnh mới Đếm Ngược Để Nói Yêu Em vừa tung ra video đặc biệt nhá hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã.

Sau thành thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm mưa làm gió vào mùa đông năm nay, nam chính Trần Phi Vũ chuẩn bị có dự án mới sắp ra rạp cùng Châu Dã mang tên Đếm Ngược Để Nói Yêu Em.

Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 1
Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính - Ảnh: Internet

Được biết, ngay từ khi công bố dự án đến nay, khán giả đã phải trầm trồ khen ngợi trước ngoại hình đẹp xuất sắc của nam nữ chính Trần Phi Vũ và Châu Dã. Mới đây, bộ phim điện ảnh mới Đếm Ngược Để Nói Yêu Em vừa tung ra video đặc biệt nhá hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã.

Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 2Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 3Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 4Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 5Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 6

Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 7
Những khoảnh khắc ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã trong video hậu trường mới nhất - Ảnh: Internet

Đoạn video đã khắc họa loạt khoảnh khắc khi Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã) ở bên nhau. Họ trao nhau những cái ôm ấm áp thấm đượm mật ngọt, lãng mạn cùng ngắm trời tuyết rơi, cùng nhau hẹn hò nơi quán cà phê, dành tặng nhau đóa hoa tươi, cùng xem và đắm chìm vào một bộ phim điện ảnh. Nói về đoạn video ekip sản xuất cũng mô tả: “Tháng 12 có rất nhiều điều để mong chờ, mong chờ được gặp gỡ, ngắm tuyết, ăn bánh ngọt, hoa tươi, phim ảnh năm mới... cùng anh”.

Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em - Ảnh 8
Đếm Ngược Nói Yêu Em được remake lại từ bộ My Tomorrow, Your Yesterday của Nhật Bản - Ảnh: Internet

Đếm Ngược Nói Yêu Em được remake lại từ bộ My Tomorrow, Your Yesterday của Nhật Bản, và cũng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nanatsuki Takafumi. Nội dung kể về mối tình của cặp đôi Cốc Vũ Hiên (Trần Phi Vũ) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã). Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi lại có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là cách duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình.

 

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