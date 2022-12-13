Vừa chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ nhá hàng loạt khoảnh khắc tình tứ cùng Châu Dã trong Đếm Ngược Để Nói Yêu Em

Sau thành thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa làm mưa làm gió vào mùa đông năm nay, nam chính Trần Phi Vũ chuẩn bị có dự án mới sắp ra rạp cùng Châu Dã mang tên Đếm Ngược Để Nói Yêu Em.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính - Ảnh: Internet

Được biết, ngay từ khi công bố dự án đến nay, khán giả đã phải trầm trồ khen ngợi trước ngoại hình đẹp xuất sắc của nam nữ chính Trần Phi Vũ và Châu Dã. Mới đây, bộ phim điện ảnh mới Đếm Ngược Để Nói Yêu Em vừa tung ra video đặc biệt nhá hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Châu Dã.