Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý'

Sao quốc tế 12/12/2022 11:27

Cư dân mạng một phen náo loạn khi Trần Phi Vũ đã tung bộ ảnh siêu đẹp trai siêu ngầu đúng chuẩn badboy với mái tóc vàng rực trên phố giữa trời đêm trên xe buýt 2 tầng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức khép lại với sự thành công mỹ mãn. Nhờ vậy, tên tuổi của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chiếm trọn ưu thế trong lòng khán giả, nổi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, Trần Phi Vũ với ngoại hình đầy cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, nhập vai của mình, anh xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11. Cụ thể, lượng fan có tổng cộng 3.660.004 trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 1
Trần Phi Vũ xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11 - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng một phen náo loạn khi Trần Phi Vũ đã tung bộ ảnh siêu đẹp trai siêu ngầu đúng chuẩn badboy với mái tóc vàng rực trên phố giữa trời đêm trên xe buýt 2 tầng. Nhiều fan hâm mộ không khỏi phấn khích và mất ngủ, thậm chí, còn bày tỏ nỗi nhớ thương ‘thủ khoa Lý’, 'quái thú lông vàng' của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 2Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 3Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 4Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 5Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 6Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 7Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 8Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 9Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 10Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 11Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 12

Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 13
Trần Phi Vũ tung bộ ảnh với mái tóc vàng rực giữa trời đêm - Ảnh: Internet

Ngay từ khi xuất hiện trong bộ phim, nhân vật Lý Tuân của Trần Phi Vũ đã gây bão truyền thông và khắp các diễn đàn mạng xã hội. Anh được khen không chỉ sở hữu gương mặt đẹp trai với ngũ quan hoàn hảo, mái tóc vàng và đặc biệt bắt mắt, thậm chí còn khiến nhiều người qua đường phải xuýt xoa. Được biết, để hóa thân thành nhân vật Lý Tuân trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa một cách chân thật nhất, Trần Phi Vũ đã phải nghiên cứu nhân vật rất kỹ. Thậm chí, anh chàng còn tự tẩy tóc nhiều lần để có màu tóc ưng ý nhất để phù hợp với vai diễn.

Trần Phi Vũ bất ngờ tung bộ ảnh siêu ngầu với mái tóc vàng rực giữa trời đêm, fan được một phen náo loạn và mất ngủ vì nhớ thương 'thủ khoa Lý' - Ảnh 14
Trần Phi Vũ từng tự tẩy tóc nhiều lần để có màu tóc ưng ý nhất để phù hợp với vai diễn Lý Tuân - Ảnh: Internet

Hiện tại, Trần Phi Vũ có tác phẩm Đếm Ngược Để Nói Yêu Em đóng chính cùng Châu Dã chuẩn bị ra rạp vào cuối tháng 12 tới. Các khán giả tiếp tục hóng đợi màn hóa thân trong hình tượng mới của nam thần.

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới?

Sau cú hit Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trần Phi Vũ 'lộ hint' đang quay dự án mới?

Mạng xã hội rộ lên thông tin Trần Phi Vũ đang quay dự án mới được tiết lộ qua buổi trò chuyện với fan trên siêu thoại.

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