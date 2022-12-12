Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức khép lại với sự thành công mỹ mãn. Nhờ vậy, tên tuổi của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chiếm trọn ưu thế trong lòng khán giả, nổi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, Trần Phi Vũ với ngoại hình đầy cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, nhập vai của mình, anh xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11. Cụ thể, lượng fan có tổng cộng 3.660.004 trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Trần Phi Vũ xuất sắc trở thành nghệ sĩ nhờ tác phẩm mà có lượng tăng fan nhiều nhất tháng 11 - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng một phen náo loạn khi Trần Phi Vũ đã tung bộ ảnh siêu đẹp trai siêu ngầu đúng chuẩn badboy với mái tóc vàng rực trên phố giữa trời đêm trên xe buýt 2 tầng. Nhiều fan hâm mộ không khỏi phấn khích và mất ngủ, thậm chí, còn bày tỏ nỗi nhớ thương ‘thủ khoa Lý’, 'quái thú lông vàng' của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.