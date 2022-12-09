Trần Phi Vũ đón nhận một tin vui lớn trong sự nghiệp sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là một trong những dự án phim Hoa Ngữ đang làm mưa làm gió, đạt được nhiều thành tựu lớn dạo gần đây khi lọt top 10 được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam. Không chỉ thành công vượt mong đợi, dàn cast chính, đặc biệt là Trần Phi Vũ đã nhận về thêm vô số sự yêu mến từ khán giả.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lọt top 10 được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam - Ảnh: Internet

Với ngoại hình đầy cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, Trần Phi Vũ đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến của vô số mọt phim. Anh xuất sắc trở thành nghệ sĩ có lượng fan tăng nhiều nhất tháng 11 nhờ vai diễn Lý Tuân trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Cụ thể theo thống kế trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, ‘thủ khoa Lý’ đã thu về cho mình tổng cộng 3.660.004 fan nhờ sức nóng của bộ phim.