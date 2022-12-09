Trần Phi Vũ đón nhận một tin vui lớn trong sự nghiệp sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vừa lọt top 10 được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam. Bên cạnh đó, nam chính Trần Phi Vũ cũng xuất sắc nhận tin vui lớn nhờ vai diễn Lý Tuân của bộ phim.
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Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là một trong những dự án phim Hoa Ngữ đang làm mưa làm gió, đạt được nhiều thành tựu lớn dạo gần đây khi lọt top 10 được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam. Không chỉ thành công vượt mong đợi, dàn cast chính, đặc biệt là Trần Phi Vũ đã nhận về thêm vô số sự yêu mến từ khán giả.
Với ngoại hình đầy cuốn hút cùng kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, Trần Phi Vũ đã nhận được sự ủng hộ và yêu mến của vô số mọt phim. Anh xuất sắc trở thành nghệ sĩ có lượng fan tăng nhiều nhất tháng 11 nhờ vai diễn Lý Tuân trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Cụ thể theo thống kế trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, ‘thủ khoa Lý’ đã thu về cho mình tổng cộng 3.660.004 fan nhờ sức nóng của bộ phim.
Được biết, trước đó, nữ chính của phim là Trương Tịnh Nghi cũng ghi nhận thành tích rất ấn tượng. Theo thống kê từ ngày Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên sóng cho đến nay, các tài khoản mạng xã hội chính thức của nữ diễn viên đã tăng tổng cộng hơn 3 triệu người hâm mộ. Trong đó, trang Weibo cá nhân của cô nàng đã tăng mạnh đến 1.575.000 lượt theo dõi, trong khi tài khoản Douyin tăng 967.000 fan, tài khoản Tiểu Hồng Thư tăng 481.000 lượt theo dõi và tài khoản trên B Trạm cũng tăng thêm 42.000 fan.
Đây là thành tích đáng tự hào của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi nói chung và Trần Phi Vũ nói riêng. Được biết, sắp tới, bộ phim điện ảnh Đếm Ngược Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ đóng chính sẽ ra rạp. Với sự phát triển như hiện nay của nam diễn viên, nhiều người đặt niềm tin phim sẽ đạt được thành tích tốt và tên tuổi của anh chàng sẽ bay cao hơn nữa trong tương lai.