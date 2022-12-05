Dân tình tinh mắt soi được trong một khoảnh khắc Trần Phi Vũ như 'phiên bản nam' của Lưu Diệc Phi

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đến gần hơn với công chúng. Cả hai đều sở hữu visual cuốn hút cùng với chemistry ngập tràn cảm xúc của cặp đôi nam nữ chính đã hoàn toàn chinh phục khán giả, bỗng chốc đắm chìm vào câu chuyện day dứt của họ mà khó lòng thoát ra được. Chính vì thế sau khi bộ phim kết thúc, không ít khán giả đã liên tục đẩy thuyền cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vì độ ăn ý và xứng đôi vừa lứa.

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được dân tình đẩy thuyền sau khi bộ phim kết thúc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã có một phát hiện không ngờ. Mặc dù khá ‘xứng đôi’ với Trương Tịnh Nghi nhưng người có ‘tướng phu thê’ với nam thần Trần Phi Vũ nhất lại là ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi. Theo đó, khi đưa những hình ảnh so sánh, có thể thấy, góc nghiêng của cả hai nhất là phần mũi cao vút giống hệt nhau.