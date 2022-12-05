Dân tình tinh mắt soi được trong một khoảnh khắc Trần Phi Vũ như 'phiên bản nam' của Lưu Diệc Phi

Cư dân mạng xứ Trung đã có một phát hiện không ngờ, trong một khoảnh khắc, Trần Phi Vũ lại giống như 'phiên bản nam' của Lưu Diệc Phi.
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Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đến gần hơn với công chúng. Cả hai đều sở hữu visual cuốn hút cùng với chemistry ngập tràn cảm xúc của cặp đôi nam nữ chính đã hoàn toàn chinh phục khán giả, bỗng chốc đắm chìm vào câu chuyện day dứt của họ mà khó lòng thoát ra được. Chính vì thế sau khi bộ phim kết thúc, không ít khán giả đã liên tục đẩy thuyền cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vì độ ăn ý và xứng đôi vừa lứa.
Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã có một phát hiện không ngờ. Mặc dù khá ‘xứng đôi’ với Trương Tịnh Nghi nhưng người có ‘tướng phu thê’ với nam thần Trần Phi Vũ nhất lại là ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi. Theo đó, khi đưa những hình ảnh so sánh, có thể thấy, góc nghiêng của cả hai nhất là phần mũi cao vút giống hệt nhau.
Được biết, Trần Phi Vũ là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và Trần Hồng - đại mỹ nhân những năm 80-90. Thế nên, anh chàng thừa hưởng được nét đẹp của cả cha lẫn mẹ. Còn Lưu Diệc Phi cũng là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc và thần thái hàng đầu hiện nay. Chính vì thế, sự giống nhau về nhan sắc của cặp đôi mỹ nam, mỹ nữ này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc và trầm trồ. Thậm chí, có người còn trêu đùa Trần Phi Vũ giống như 'phiên bản nam' của Lưu Diệc Phi ở góc nghiêng ấy.
Không những thế, sau màn so sánh này, nhiều khán giả còn bày tỏ hy vọng Trần Phi Vũ sẽ có cơ hội hợp tác với đàn chị Lưu Diệc Phi ở một dự án mới trong tương lai.