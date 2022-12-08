Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa chuẩn bị tổ chức concert trùng với kỷ niệm 3 năm Lý Tuân – Chu Vận chính thức ký ‘hiệp ước’ bên nhau trọn đời, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sắp hội ngộ?

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ có dịp hội ngộ trong buổi concert của phim được tổ chức vào 28/12 tới đây.
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Kể từ khi lên sóng cho đến nay, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây sốt cộng đồng mọt phim vào dịp cuối năm. Đặc biệt, màn chemistry ăn ý, bùng nổ của cặp đôi chính đã khiến dân tình chao đảo và liên tục ‘đẩy thuyền’ cả hai sẽ sớm ngày tái hợp.
Một tin vui lan tỏa đến các fan couple, khi mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ có dịp hội ngộ trong buổi concert của phim vào 28/12 tới đây. Cụ thể, ekip sản xuất Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa dự kiến tổ chức một buổi concert để chúc mừng những thành công của bộ phim gặt hái trong thời gian qua tại Giang Tô. Sự kiện sẽ kéo dài 2 tiếng và sẽ có sự góp mặt của toàn bộ dàn cast. Xuyên suốt concert sẽ có màn trình diễn tổng cộng 6 bài nhạc phim, đồng thời dàn cast cũng sẽ tham gia các trò chơi trong đó có diễn lại những phân đoạn đặc sắc của phim. Ngoài ta, các diễn viên cũng sẽ dành thời gian giao lưu với người hâm mộ và đọc thư fan gửi đến.
Không những thế, theo tiết lộ của đoàn phim, ngày tổ chức concert trùng với kỷ niệm 3 năm vợ chồng Lý Tuân – Chu Vận chính thức ký ‘hiệp ước’ hôn nhân trọn đời (28/12/2019). Được biết hiện tại, Trương Tịnh Nghi cũng sắp đóng máy dự án phim mới, trong khi Trần Phi Vũ hiện vẫn chưa gia nhập đoàn phim mới nên xác xuất cả hai hội ngộ sẽ rất cao.
Nhiều khán giả sau khi nhận được thông tin này đã vô cùng phấn khích vì lại có dịp gặp lại màn hội ngộ của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sau buổi livestream quảng bá phim trước đó. Mặc dù trên phim, Lý Tuân lớn tuổi hơn Chu Vận và là bạn học của nhau, còn ở ngoài đời, Trần Phi Vũ lại kém hơn Trương Tịnh Nghi 1 tuổi. Tuy nhiên, anh chàng thường xuyên trêu chọc đàn chị, chính vì thế, suốt buổi livestream, cặp đôi đã có màn tương tác ăn ý khiến bầu không khí xung quanh trở nên vui vẻ, rộn ràng. Không những thế, Trần Phi Vũ còn có hành động khéo léo với đàn chị. Khi thấy ‘công chúa’ gặp sự cố trang phục, anh chành liền nhẹ nhàng nhắc nhỏ bên tai. Qua đó cho thấy sự tinh tế của nam diễn viên cũng như sự ăn ý của cặp đôi chính.
Hiện tại, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chưa xác nhận chính thức việc tham gia buổi concert của phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Các khán giả tiếp tục hóng chờ thông tin chính thức và hy vọng màn tái hợp của cặp đôi.