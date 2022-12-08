Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa chuẩn bị tổ chức concert trùng với kỷ niệm 3 năm Lý Tuân – Chu Vận chính thức ký ‘hiệp ước’ bên nhau trọn đời, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sắp hội ngộ?

Kể từ khi lên sóng cho đến nay, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã gây sốt cộng đồng mọt phim vào dịp cuối năm. Đặc biệt, màn chemistry ăn ý, bùng nổ của cặp đôi chính đã khiến dân tình chao đảo và liên tục ‘đẩy thuyền’ cả hai sẽ sớm ngày tái hợp.

Khán giả luôn mong chờ màn tái hợp của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Một tin vui lan tỏa đến các fan couple, khi mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa lan truyền thông tin Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi sẽ có dịp hội ngộ trong buổi concert của phim vào 28/12 tới đây. Cụ thể, ekip sản xuất Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa dự kiến tổ chức một buổi concert để chúc mừng những thành công của bộ phim gặt hái trong thời gian qua tại Giang Tô. Sự kiện sẽ kéo dài 2 tiếng và sẽ có sự góp mặt của toàn bộ dàn cast. Xuyên suốt concert sẽ có màn trình diễn tổng cộng 6 bài nhạc phim, đồng thời dàn cast cũng sẽ tham gia các trò chơi trong đó có diễn lại những phân đoạn đặc sắc của phim. Ngoài ta, các diễn viên cũng sẽ dành thời gian giao lưu với người hâm mộ và đọc thư fan gửi đến.