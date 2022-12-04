Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Vai diễn 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ nhận cơn mưa lời khen vì nét diễn 'hắc hóa' xuất sắc

Sao quốc tế 04/12/2022 19:27

Ngoài chuyện tình ngọt ngào, ngược tâm qua diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính được phần đông khán giả yêu thích thì vai diễn ‘kẻ phản bội’ Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ cũng được nhiều khán giả chú ý.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã nhận cơn mưa lời khen của khán giả từ khi lên sóng đến khi kết thúc. Ngoài chuyện tình ngọt ngào, ngược tâm qua diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính được phần đông khán giả yêu thích thì vai diễn ‘kẻ phản bội’ Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ cũng được nhiều khán giả chú ý.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Vai diễn 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ nhận cơn mưa lời khen vì nét diễn 'hắc hóa' xuất sắc - Ảnh 1
Vai diễn ‘kẻ phản bội’ Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ cũng được nhiều khán giả chú ý bên cạnh cặp đôi chính - Ảnh: Internet

Được biết, Triệu Chí Vỹ đã thể hiện xuất sắc vai Cao Kiến Hồng, từ một người bạn chân thành, giỏi giang cho đến khi ‘hắc hóa’ thành kẻ phản diện sẵn sàng "đâm sau lưng" những người bạn thân thiết của mình. Dã tâm của Cao Kiến Hồng hình thành từ sự ganh ghét và đố kỵ ngầm với một Lý Tuân thiên tài mà ai cũng nể phục.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Vai diễn 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ nhận cơn mưa lời khen vì nét diễn 'hắc hóa' xuất sắc - Ảnh 2
Cao Kiến Hồng ừ một người bạn chân thành, giỏi giang cho đến khi ‘hắc hóa’ thành kẻ phản diện sẵn sàng "đâm sau lưng" những người bạn thân thiết của mình - Ảnh: Internet

Trong phim, khi mới vào đại học, Cao Kiến Hồng (Triệu Chí Vỹ) là chàng trai khá chân thật, cậu học giỏi và cực kỳ đam mê ngành công nghệ thông tin. Cao Kiến Hồng cùng Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) là những người bạn thân thiết có cùng chí hướng. Tuy nhiên biến cố ập đến khiến Cao Kiến Hồng dần sinh lòng ganh ghét, đố kỵ với Lý Tuân, đến cuối cùng anh trở thành nguyên nhân gián tiếp hại chết chị gái Lý Tuân, khiến Lý Tuân vào tù rồi anh cướp luôn công ty do Lý Tuân thành lập. Chưa dừng lại ở đó, về sau Cao Kiến Hồng còn "hắc hóa" với mong muốn thắng được Lý Tuân.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Vai diễn 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ nhận cơn mưa lời khen vì nét diễn 'hắc hóa' xuất sắc - Ảnh 3
Triệu Chí Vỹ đã thể hiện xuất sắc vai Cao Kiến Hồng - Ảnh: Internet

Một trong những phân đoạn gây chú ý nhất đó là cảnh Cao Kiến Hồng đã làm một hành động tra tấn tinh thần vợ, đó là nhét quả trứng gà đầy miệng cô, khiến Từ Lê Nha suýt bị nghẹn. Được biết, ngày xưa Từ Lê Na là cô gái hắn đem lòng yêu nhưng đối phương lại yêu Lý Tuân. Tuy nhiên bố nợ nần, Từ Lê Na về sau đã kết hôn với Cao Kiến Hồng. Khi biết Từ Lê Na vẫn còn nhớ đến Lý Tuân, Cao Kiến Hồng đã cực đoan đến mức trong bữa ăn sáng bắt Từ Lê Na ngồi im để đút trứng cho cô, hắn từ từ dồn quả trứng vào miệng cô một lần bắt cô nuốt, giọng điệu nói chuyện tưởng nhẹ nhàng nhưng đậm chất chiếm hữu khiến người xem đều phải rùng mình.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Vai diễn 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ nhận cơn mưa lời khen vì nét diễn 'hắc hóa' xuất sắc - Ảnh 4
Một trong những phân đoạn gây chú ý nhất đó là cảnh Cao Kiến Hồng đã làm một hành động tra tấn tinh thần vợ - Ảnh: Internet

Được biết, diễn viên Triệu Chí Vỹ sở hữu chiều cao lý tưởng 1,88cm, gương mặt điển trai. Anh lớn lên trong doanh trại quân đội nhưng khi xem xem đoàn văn công biểu diễn, cảm thấy quả thật các diễn viên múa rất đẹp. Vì thế, Triệu Chí Vỹ quyết định đăng ký học múa tại trường nghệ thuật.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Vai diễn 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ nhận cơn mưa lời khen vì nét diễn 'hắc hóa' xuất sắc - Ảnh 5
Triệu Chí Vỹ từng là cũ công nhưng bị chấn thương nên chuyển hướng sang làm diễn viên - Ảnh: Internet

Năm 2011, trước khi thi tốt nghiệp Trung học, Triệu Chí Vỹ mua một tấm vé xe lửa đi thi tuyển vào Học viện hý kịch Thượng Hải, không ngờ anh đậu thủ khoa chuyên ngành vũ đạo, thậm chí còn nhận được học bổng. Việc này khiến Triệu Chí Vỹ trở nên tự tin, dần có suy nghĩ riêng của bản thân, cùng các bạn học biên tập bài múa.

Triệu Chí Vỹ từng tham gia Cuộc thi khiêu vũ quốc tế Seoul và đoạt được giải 3, còn đảm nhận vai trò biên đạo múa kiêm diễn viên múa nhiều vở nhạc kịch. Trước khi tốt nghiệp, nhà trường ngỏ lời mời anh ở lại giảng dạy, nhưng Triệu Chí Vỹ bị chẩn đoán vết thương cũ ở đầu gối rất nghiêm trọng, không thể nhảy múa thời gian dài. Anh đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ môn vũ đạo đã gắn bó mười năm, chuyển sang làm diễn viên.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Vai diễn 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ nhận cơn mưa lời khen vì nét diễn 'hắc hóa' xuất sắc - Ảnh 6
Nhờ sự chăm chỉ và nổ lực, Triệu Chí Vỹ được khán giả đánh giá cao và ủng hộ - Ảnh: Internet

Nhờ sự chăm chỉ và nổ lực, Triệu Chí Vỹ được khán giả đánh giá cao và ủng hộ, đặc biệt qua vai diễn phản diện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Hy vọng trong tương lai anh chàng sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trần Phi Vũ nói với người bạn một câu mà khiến netizen đồng loạt tag thẳng tên Trương Tịnh Nghi vào kêu gọi 'trừng phạt' anh chàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao hoa ngữ Triệu Chí Vỹ

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền'

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Trần Phi Vũ có hành động ấm áp dành cho Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim khiến fan bật chế độ 'đẩy thuyền'

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Điểm lại những màn cameo 'chất lượng' của các nhân vật trong các phim ngôn tình nổi tiếng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hết Hà Dĩ Thâm, Triệu Mặc Sênh của Bên Nhau Trọn Đời cũng có màn cameo 'ấn tượng' trong một cảnh phim khiến fan phấn khích

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cái kết tốt đẹp của 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng gây nhiều tranh cãi, liệu có xứng đáng?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Cái kết tốt đẹp của 'kẻ phản bội' Cao Kiến Hồng gây nhiều tranh cãi, liệu có xứng đáng?

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 29 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu