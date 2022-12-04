Ngoài chuyện tình ngọt ngào, ngược tâm qua diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính được phần đông khán giả yêu thích thì vai diễn ‘kẻ phản bội’ Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ cũng được nhiều khán giả chú ý.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã nhận cơn mưa lời khen của khán giả từ khi lên sóng đến khi kết thúc. Ngoài chuyện tình ngọt ngào, ngược tâm qua diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính được phần đông khán giả yêu thích thì vai diễn ‘kẻ phản bội’ Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ cũng được nhiều khán giả chú ý. Vai diễn ‘kẻ phản bội’ Cao Kiến Hồng của Triệu Chí Vỹ cũng được nhiều khán giả chú ý bên cạnh cặp đôi chính - Ảnh: Internet Được biết, Triệu Chí Vỹ đã thể hiện xuất sắc vai Cao Kiến Hồng, từ một người bạn chân thành, giỏi giang cho đến khi ‘hắc hóa’ thành kẻ phản diện sẵn sàng "đâm sau lưng" những người bạn thân thiết của mình. Dã tâm của Cao Kiến Hồng hình thành từ sự ganh ghét và đố kỵ ngầm với một Lý Tuân thiên tài mà ai cũng nể phục.

Cao Kiến Hồng ừ một người bạn chân thành, giỏi giang cho đến khi ‘hắc hóa’ thành kẻ phản diện sẵn sàng "đâm sau lưng" những người bạn thân thiết của mình - Ảnh: Internet Trong phim, khi mới vào đại học, Cao Kiến Hồng (Triệu Chí Vỹ) là chàng trai khá chân thật, cậu học giỏi và cực kỳ đam mê ngành công nghệ thông tin. Cao Kiến Hồng cùng Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) là những người bạn thân thiết có cùng chí hướng. Tuy nhiên biến cố ập đến khiến Cao Kiến Hồng dần sinh lòng ganh ghét, đố kỵ với Lý Tuân, đến cuối cùng anh trở thành nguyên nhân gián tiếp hại chết chị gái Lý Tuân, khiến Lý Tuân vào tù rồi anh cướp luôn công ty do Lý Tuân thành lập. Chưa dừng lại ở đó, về sau Cao Kiến Hồng còn "hắc hóa" với mong muốn thắng được Lý Tuân. Triệu Chí Vỹ đã thể hiện xuất sắc vai Cao Kiến Hồng - Ảnh: Internet Một trong những phân đoạn gây chú ý nhất đó là cảnh Cao Kiến Hồng đã làm một hành động tra tấn tinh thần vợ, đó là nhét quả trứng gà đầy miệng cô, khiến Từ Lê Nha suýt bị nghẹn. Được biết, ngày xưa Từ Lê Na là cô gái hắn đem lòng yêu nhưng đối phương lại yêu Lý Tuân. Tuy nhiên bố nợ nần, Từ Lê Na về sau đã kết hôn với Cao Kiến Hồng. Khi biết Từ Lê Na vẫn còn nhớ đến Lý Tuân, Cao Kiến Hồng đã cực đoan đến mức trong bữa ăn sáng bắt Từ Lê Na ngồi im để đút trứng cho cô, hắn từ từ dồn quả trứng vào miệng cô một lần bắt cô nuốt, giọng điệu nói chuyện tưởng nhẹ nhàng nhưng đậm chất chiếm hữu khiến người xem đều phải rùng mình.

Một trong những phân đoạn gây chú ý nhất đó là cảnh Cao Kiến Hồng đã làm một hành động tra tấn tinh thần vợ - Ảnh: Internet Được biết, diễn viên Triệu Chí Vỹ sở hữu chiều cao lý tưởng 1,88cm, gương mặt điển trai. Anh lớn lên trong doanh trại quân đội nhưng khi xem xem đoàn văn công biểu diễn, cảm thấy quả thật các diễn viên múa rất đẹp. Vì thế, Triệu Chí Vỹ quyết định đăng ký học múa tại trường nghệ thuật. Triệu Chí Vỹ từng là cũ công nhưng bị chấn thương nên chuyển hướng sang làm diễn viên - Ảnh: Internet Năm 2011, trước khi thi tốt nghiệp Trung học, Triệu Chí Vỹ mua một tấm vé xe lửa đi thi tuyển vào Học viện hý kịch Thượng Hải, không ngờ anh đậu thủ khoa chuyên ngành vũ đạo, thậm chí còn nhận được học bổng. Việc này khiến Triệu Chí Vỹ trở nên tự tin, dần có suy nghĩ riêng của bản thân, cùng các bạn học biên tập bài múa. Triệu Chí Vỹ từng tham gia Cuộc thi khiêu vũ quốc tế Seoul và đoạt được giải 3, còn đảm nhận vai trò biên đạo múa kiêm diễn viên múa nhiều vở nhạc kịch. Trước khi tốt nghiệp, nhà trường ngỏ lời mời anh ở lại giảng dạy, nhưng Triệu Chí Vỹ bị chẩn đoán vết thương cũ ở đầu gối rất nghiêm trọng, không thể nhảy múa thời gian dài. Anh đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ môn vũ đạo đã gắn bó mười năm, chuyển sang làm diễn viên. Nhờ sự chăm chỉ và nổ lực, Triệu Chí Vỹ được khán giả đánh giá cao và ủng hộ - Ảnh: Internet Nhờ sự chăm chỉ và nổ lực, Triệu Chí Vỹ được khán giả đánh giá cao và ủng hộ, đặc biệt qua vai diễn phản diện Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Hy vọng trong tương lai anh chàng sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn nữa trong sự nghiệp diễn xuất.

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