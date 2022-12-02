Được biết, sau cuộc chiến căng thẳng với Cao Kiến Hồng, Lý Tuân đã lấy lại được những gì đã mất, đặc biệt là công ty L&P mà ngày xưa bị anh ta chiếm đoạt. Tuy nhiên, khi biết Cao Kiến Hồng bị bệnh hiểm nghèo, Lý Tuân đã chủ động rút đơn kiện công ty L&P, để cho Cao Kiến Hồng vẫn còn lại chút gì đó, không bị mất tất cả. Thậm chí, anh ta còn trải qua phẫu thuật thành công và ra nước ngoài sống với vợ là Từ Lê Na.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới: Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại khiến không ít các mọt phim tiếc nuối. Cái kết viên mãn của tất cả các nhân vật trong phim đã thỏa mãn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, kết cục tốt đẹp của nhân vật phản diện Cao Kiến Hồng đã khiến không ít khán giả tranh cãi.

Một số khán giả không hài lòng vì từ đầu đến cuối, Cao Kiến Hồng luôn giở trò bỉ ổi và gây ra tội ác như đẩy ‘bạn thân cũ’ Lý Tuân vào tù, đổ oan cho Chu Vận ngoại tình với mình khiến danh dự của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính vì thế, anh ta không xứng đáng được nhận kết cục tốt đẹp vì 'kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục' như lời Lý Tuân từng nói.

Tuy nhiên, hành động Lý Tuân tha thứ và cho Cao Kiến Hồng một con đường sống nhận được sự đồng tình của một số khán giả. Họ cho rằng đây là cái kết mang đậm tính nhân văn. Bởi lẽ, bản thân Lý Tuân cũng từng là người có tính cách bồng bột như lời giáo sư Lâm từng nói, nếu không có Chu Vận bên cạnh kiềm chế, kéo anh ra khỏi vùng tối thì có khả năng Lý Tuân cũng sẽ trở thành Cao Kiến Hồng thứ hai.

Hành động Lý Tuân tha thứ và cho Cao Kiến Hồng một con đường sống nhận được sự đồng tình của một số khán giả - Ảnh: Internet

Không những thế, hành động này của Lý Tuân còn là một dụng ý của đoàn phim để thấy rõ sự trưởng thành trong nhận thức và suy nghĩ của nhân vật. Hơn hết, đoàn phim muốn truyền tải thông điệp rằng mỗi người đều có cơ hội sửa sai và thay đổi bản thân mình để hướng đến một cuộc sống tốt hơn.

Cao Kiến Hồng cũng đã gửi tới Chu Vận và Lý Tuân một lời xin lỗi chân thành chứng tỏ anh đã nhận ra lỗi lầm của mình - Ảnh: Internet

Một số ý kiến khác còn cho rằng chiến thắng lớn nhất của Lý Tuân không phải là thắng Cao Kiến Hồng, giành lại được công ty đã mất, mà có lại được Chu Vận khi tưởng chừng phải buông tay cô. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Cao Kiến Hồng cũng đã gửi tới Chu Vận và Lý Tuân một lời xin lỗi chân thành. Điều đó, chứng tỏ anh đã nhận ra lỗi lầm của mình. Hành động này phần nào cũng khiến cho cái kết của phim nhẹ nhàng và bớt gây căng thẳng hơn.