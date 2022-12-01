Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức lên sóng những tập cuối cùng theo đúng dự kiến. Cái kết của bộ phim khiến không ít khán giả hài lòng lẫn tiếc nuối mặc dù khá viên mãn.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức lên sóng những tập cuối cùng theo đúng dự kiến. Cái kết của bộ phim khiến không ít khán giả hài lòng lẫn tiếc nuối mặc dù khá viên mãn. Được biết, theo diễn biến của bộ phim, Lý Tuân tìm cách 'gài hàng' Cao Kiến Hồng sao chép mã nguồn game mới để khởi kiện công ty hắn ta. Đúng như kế hoạch, hắn ta bất chấp không phẫu thuật ung thư để tập trung sao chép game mới. Sau khi game ra mắt, hắn ta ‘lọt vào tròng’ và bị Lý Tuân khởi kiện. Tuy nhiên, Cao Kiến Hồng lại dùng vợ mình là Từ Lê Na dụ Chu Vận đến khách sạn để ‘gài’ cô nàng ngoại tình với mình và đòi tung đoạn clip lên nếu Lý Tuân không rút đơn kiện. Vì muốn bảo vệ thanh danh của ‘công chúa’, Lý Tuân đã rút đơn kiện. Tuy nhiên, Chu Vận đã cố tình tự mình đăng đoạn clip lên khiến Cao Kiến Hồng trở thành kẻ thất bại. Lý Tuân sau đó tìm đến Chu Vận thổ lộ lòng mình, cặp đôi theo đó cũng chính thức quay về bên nhau.

Lý Tuân và Chu Vận đi đăng ký kết hôn - Ảnh: Internet Khi tình yêu lẫn sự nghiệp của cả hai đều gặt hái thành công thì còn gặp một trở ngại cuối cùng là mẹ của Chu Vận khi bà kiên quyết không đồng ý để hai người đến với nhau. Dù đối mặt với sự cấm cản, cặp đôi vẫn lựa chọn bên nhau, Chu Vận nói với Lý Tuân muốn có con, anh cũng nhanh chóng đồng ý. Lý Tuân mượn tiền Nhậm Địch mua nhà, còn Chu Vận quyết định lớn trộm sổ hộ khẩu đăng ký kết hôn với anh, ngày họ kết hôn còn có cả công ty kéo nhau đi cùng khiến nơi đăng ký kết hôn náo loạn.

Vượt qua mọi trở ngại, Lý Tuân và Chu Vận cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet Còn về các nhân vật phản diện, Cao Kiến Hồng phẫu thuật thành công và cùng Từ Lê Na rút khỏi công ty tìm nơi dưỡng bệnh. Mặt khác, Phương Chí Tịnh chính thức bị bắt giam vì tội biển thủ. Tuyến phản diện Cao Kiến Hồng và Phương Chí Tịnh phải trả giá cho tội ác của mình - Ảnh: Internet Trong phân đoạn cuối cùng, Lý Tuân ngắm nhìn Chu Vận cười đùa vui vẻ bên cạnh đồng nghiệp và bạn bè, anh nhớ lại những khoảnh khắc cô cười từ khi mới gặp nhau. Với Lý Tuân, nếu đời người tựa như lần đầu gặp gỡ, nếu trước lúc chết con người thật sự sẽ hồi tưởng về cuộc đời đã qua thì Chu Vận sẽ là người cuối cùng anh nhìn thấy. Tất cả mọi người đều quây quần bên nhau và có được cái kết viên mãn - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nhiều khán giả tiếc nuối vì không gặp được mặt 3 đứa con của Lý Tuân và Chu Vận cũng như cuộc sống vui vẻ và ngập tràn ấm áp sau hôn nhân của cặp đôi như bản truyện gốc. Trước đó, cũng từng có tin đồn đoàn phim sẽ quay tiếp phần ngoại truyện của bộ phim nhưng tất cả đều đồng loạt mong mỏi phim sẽ chỉ lên sóng giai đoạn Lý Tuân cùng Chu Vận sống hạnh phúc bên các con của mình và lược bỏ nỗi bi thương ở phần cuối. Được biết, chi tiết cuối cùng của truyện được cho là đau lòng khôn nguôi khi tác giả lại kể về cái chết của Lý Tuân lúc già. Nhiều fan nguyên tác tiếc nuối vì không được gặp 3 đứa con của Lý Tuân và Chu Vận - Ảnh: Internet Hiện tại, dù bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức kết thúc nhưng dư âm của bộ phim vẫn khiến không ít khán giả thổn thức.

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