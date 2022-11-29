'Bạn thân' của Trương Tịnh Nghi trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Từng lọt top hot search vì sở hữu một điều 'ngang ngửa' thành viên Lisa của nhóm Black Pink?

Bên cạnh, diễn xuất của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả thì các tuyến nhân vật phụ cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Trong đó vai diễn Nhậm Địch - bạn thân của Chu Vận đã để lại ấn tượng trong lòng công chúng.
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Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuynh đảo cộng đồng mạng thời gian qua. Bên cạnh, diễn xuất của cặp đôi chính đã chiếm trọn cảm tình của khán giả thì các tuyến nhân vật phụ cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Trong đó vai diễn Nhậm Địch - bạn thân của Chu Vận đã để lại ấn tượng trong lòng công chúng.
Trong bộ phim, Nhậm Địch vừa là bạn thân của Chu Vận vừa là bạn thân của Lý Tuân. Nhậm Địch cũng học ngành công nghệ thông tin, nhưng bỏ học để đi theo ước mơ lập ban nhạc và Lý Tuân chính là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của cô. Bất kể cặp đôi chính gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm cũng đều đến tìm Nhậm Địch xin lời khuyên.
Được biết, vai diễn Nhậm Địch do diễn viên Tăng Khả Ny đảm nhận, cô vốn xuất thân là ca sĩ và là thần tượng trong làng nhạc, nhưng lại có duyên với phim ảnh. Năm 2015, cô tốt nghiệp chuyên ngành múa dân gian của Học viện Sân khấu Thượng Hải. Khả Ny từng tham gia qua nhiều chương trình tuyển chọn tài năng nhưng vẫn chưa thật sự được chú ý.
Ngoài ca hát, Tăng Khả Ny còn là một gương mặt trẻ đầy triển vọng về diễn xuất với nhiều vai diễn lớn nhỏ. Đặc biệt, khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2, Tăng Khả Ny lọt top tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo nhờ sở hữu thân hình được nhận xét không thua kém thành viên nhóm Black Pink - Lisa. Nữ thí sinh sở hữu chiều cao vượt trội 1,74 m với chiều dài đôi chân là 1,10 m.
Bên cạnh đó, cơ bụng săn chắc chính là điểm thu hút đặc biệt của Khả Ny. Nói về vóc dáng, nữ trainee cho biết cô là người thuộc cơ địa ăn nhiều nhưng vẫn không thể tăng cân. Ngoài ra, bản thân cô là người thích vận động nên luôn để cơ thể tiêu hao năng lượng ở mức tối đa.