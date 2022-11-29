'Bạn thân' của Trương Tịnh Nghi trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Từng lọt top hot search vì sở hữu một điều 'ngang ngửa' thành viên Lisa của nhóm Black Pink?

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã khuynh đảo cộng đồng mạng thời gian qua. Bên cạnh, diễn xuất của cặp đôi chính đã chiếm trọn cảm tình của khán giả thì các tuyến nhân vật phụ cũng được khán giả đặc biệt quan tâm. Trong đó vai diễn Nhậm Địch - bạn thân của Chu Vận đã để lại ấn tượng trong lòng công chúng.

Vai diễn Nhậm Địch - bạn thân của Chu Vận đã để lại ấn tượng trong lòng công chúng - Ảnh: Internet

Trong bộ phim, Nhậm Địch vừa là bạn thân của Chu Vận vừa là bạn thân của Lý Tuân. Nhậm Địch cũng học ngành công nghệ thông tin, nhưng bỏ học để đi theo ước mơ lập ban nhạc và Lý Tuân chính là một trong những nhà đầu tư đầu tiên của cô. Bất kể cặp đôi chính gặp vấn đề gì trong chuyện tình cảm cũng đều đến tìm Nhậm Địch xin lời khuyên.