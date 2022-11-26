Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Đoàn phim được khen vì hóa trang Trương Tịnh Nghi chi tiết đến từng centimet ở phân cảnh nhân vật vật lộn với trầm cảm

Nhiều người xem nhận xét đoàn phim rất tinh tế, nắm bắt được cái hồn của nhân vật và truyền tải tới người xem những gì chân thật nhất của nhân vật Chu Vận khi đang vật lộn với trầm cảm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức bước qua phần mới với những diễn biến cao trào ngày càng hấp dẫn bởi sự ‘ngược tâm’ của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet Ở phần trước, khán giả chứng kiến cảnh Lý Tuân đánh Phương Chí Tĩnh để trả thù chị gái và bị kết án tù. Cũng vì thế Lý Tuân cố tình đẩy Chu Vận ra xa với mong muốn cô sẽ có tương lai tươi đẹp, không bị vấy bẩn bởi anh. “Công chúa” của anh khi biết được sự thật cô đã như “hóa điên” và đối mặt với sự ngăn cản cứng rắn từ gia đình đã rơi vào trạng thái tâm lí tồi tệ. Cô đã trải qua những ngày tháng sống vô hồn, lạc lõng và rơi vào tình trạng trầm cảm nặng nề.

Lý Tuân vào tù nên cố tình đẩy Chu Vận ra xa với mong muốn cô sẽ có tương lai tươi đẹp, không bị vấy bẩn bởi anh khiến cô vật lộn với trầm cảm - Ảnh: Internet Chính phân cảnh trầm cảm của Chu Vận mà khán giả đã phát hiện một chi tiết đến từng centimet của đoàn làm phim. Được biết, khi rời xa Lý Tuân, Chu Vận ở nước ngoài, nhưng phải đấu tranh với căn bệnh trầm cảm hành hạ cô từng ngày một, đến mức thân thể tiều tụy và nổi phát ban. Nhiều người xem nhận xét đoàn phim rất tinh tế, nắm bắt được cái hồn của nhân vật và truyền tải tới người xem những gì chân thật nhất qua hóa trang chi tiết nét mặt tiều tụy, ánh mắt vô hồn, làn da tái nhợt cùng những vết ban đỏ. Điều này giúp khắc họa thành rõ nét cuộc sống bị đảo lộn, khủng hoảng trong nhân vật.

Đoàn phim đã tinh tế khi cho Trương Tịnh Nghi hóa trang chi tiết đến từng centimet với vẻ mặt tiều tụy cùng vết ban đỏ thể hiện sự trầm cảm, cuộc sống bị đảo lộn của nhân vật Chu Vận - Ảnh: Internet Nhiều khán giả rất thích thú trước chi tiết này, họ cho rằng Trương Tịnh Nghi và đoàn phim đã làm rất tốt cảnh quay này. Trong nguyên tác có nói Chu Vận bị trầm cảm mà nổi ban, trong phim đã giữ được tình tiết này khiến người ta thấy được Chu Vận đau khổ thế nào khi phải xa rời người mình yêu. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hóa ra nữ chính ban đầu được nhắm tới không phải là Trương Tịnh Nghi, còn chênh lệch Trần Phi Vũ tới 13 tuổi Ít ai biết, khi đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa bắt đầu lựa chọn nữ chính ‘công chúa’ Chu Vận đã nhắm tới một mỹ nhân chênh lệch nam chính Trần Phi Vũ 13 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chiec-bat-lua-va-vay-cong-chua-doan-phim-duoc-khen-vi-hoa-trang-truong-tinh-nghi-chi-tiet-den-tung-centimet-o-phan-canh-nhan-vat-vat-lon-voi-tram-cam-528794.html