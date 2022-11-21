Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Tạo hình đi tù của Trần Phi Vũ được đặt lên bàn cân so sánh với Park Seo Joon trong Iteawon Class, ai thu hút hơn ai?

Sao quốc tế 21/11/2022 09:20

Bên cạnh diễn biến phim đầy hấp dẫn, mái tóc đi tù của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) cũng được dân tình đặc biệt quan tâm khi đặt lên bàn cân so sánh với mái tóc nhân vật Park Saeroyi (Park Seo Joon) trong bộ phim Itaewon Class.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính hiện đang thu hút đông đảo cộng đồng mọt phim. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang.

Nội dung phim kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Tạo hình đi tù của Trần Phi Vũ được đặt lên bàn cân so sánh với Park Seo Joon trong Iteawon Class, ai thu hút hơn ai? - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet

Bộ phim vừa kết thúc phần đầu tiên khi các nhân vật chuẩn bị bước sang quãng đời trưởng thành và kết thúc những năm tháng mơ mộng thời đại học. Đây cũng là cột mốc đau lòng để đánh dấu sự chia xa giữa cặp đôi Lý Tuân và Chu Vận khi Lý Tuân vướng vòng lao lý, còn Chu Vận ra nước ngoài học và sau 3 năm họ mới có dịp gặp lại nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Tạo hình đi tù của Trần Phi Vũ được đặt lên bàn cân so sánh với Park Seo Joon trong Iteawon Class, ai thu hút hơn ai? - Ảnh 2
Lý Tuân đổi sang tạo hình mái tóc húi cua khi đi tù - Ảnh: Internet

Bên cạnh diễn biến phim đầy hấp dẫn, mái tóc đi tù của Lý Tuân cũng được dân tình đặc biệt quan tâm. Mới đây, một cư dân mạng đã có sự so sánh mái tóc húi cua của Lý Tuân với nhân vật Park Saeroyi (Park Seo Joon) trong bộ phim Itaewon Class. Bộ phim xứ Hàn này từng gây sốt Châu Á vào năm 2020, không chỉ khẳng định tên tuổi bằng chỉ số rating mà còn bởi "độ phủ sóng" kiểu tóc của Park Seo Joon. Nhiều khán giả sau khi xem bộ phim đã "rủ nhau" đi cắt kiểu tóc này.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Tạo hình đi tù của Trần Phi Vũ được đặt lên bàn cân so sánh với Park Seo Joon trong Iteawon Class, ai thu hút hơn ai? - Ảnh 3
Nhân vật Park Saeroyi (Park Seo Joon) trong bộ phim Itaewon Class cũng từng có tạo hình tóc húi cua - Ảnh: Internet

Sự trùng hợp về kiểu tóc của 2 nam thần xứ Trung và hàn đã khiến dân tình bàn luận xôn xao. Một số khán giả cho rằng kiểu tóc của Park Seo Joon đã là huyền thoại rồi nên Trần Phi Vũ không có cửa so sánh. Tuy nhiên, một số khác phản bác mỗi người đều có nét đẹp riêng nên không thể đem ra so sánh ai hơn ai được.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Tạo hình đi tù của Trần Phi Vũ được đặt lên bàn cân so sánh với Park Seo Joon trong Iteawon Class, ai thu hút hơn ai? - Ảnh 4
Nhiều khán giả đặt lên bàn cân so sánh kiểu tóc này của Trần Phi Vũ và Park Seo Joon - Ảnh: Internet

Hiện tại, sự trùng hợp về kiểu tóc húi của của Trần Phi Vũ và Park Seo Joon đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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