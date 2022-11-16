Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa kể về hành trình yêu đương 7 năm vượt qua bao sóng gió của cặp đôi Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) và Lý Tuân (Trần Phi Vũ). Họ quen nhau từ thời đại học, sau đó phải chia xa 3 năm vì biến cố Lý Tuân vướng vào vòng lao lý. Điều khiến các mọt phim quan tâm đó chính là màn kết hợp ăn ý, ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong các phân đoạn tình cảm, đặc biệt là những cảnh hôn.

Điều khiến các mọt phim quan tâm đó chính là màn kết hợp ăn ý, ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong các phân đoạn tình cảm, đặc biệt là những cảnh hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip hậu trường về tập gần nhất của bộ phim. Theo đó, sau khi thực hiện cảnh hôn nồng cháy giữa bầu trời pháo hoa nở rộ, Trần Phi Vũ liền ôm chặt Trương Tịnh Nghi và hỏi thẳng đàn chị có ngại khi quay cảnh hôn không. Trương Tịnh Nghi ngại ngùng, lắc đầu phủ nhận. Dù cảnh quay đã kết thúc nhưng hai diễn viên vẫn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đầy tình tứ.