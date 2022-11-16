Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời

Netizen được dịp bấn loạn trước màn tình cảm từ trong phim đến hậu trường của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi đang lập thành tích khủng vẫn bị netizen lên án vì điều này?
- Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa kể về hành trình yêu đương 7 năm vượt qua bao sóng gió của cặp đôi Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) và Lý Tuân (Trần Phi Vũ). Họ quen nhau từ thời đại học, sau đó phải chia xa 3 năm vì biến cố Lý Tuân vướng vào vòng lao lý. Điều khiến các mọt phim quan tâm đó chính là màn kết hợp ăn ý, ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong các phân đoạn tình cảm, đặc biệt là những cảnh hôn.
Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip hậu trường về tập gần nhất của bộ phim. Theo đó, sau khi thực hiện cảnh hôn nồng cháy giữa bầu trời pháo hoa nở rộ, Trần Phi Vũ liền ôm chặt Trương Tịnh Nghi và hỏi thẳng đàn chị có ngại khi quay cảnh hôn không. Trương Tịnh Nghi ngại ngùng, lắc đầu phủ nhận. Dù cảnh quay đã kết thúc nhưng hai diễn viên vẫn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đầy tình tứ.
Nhiều khán giả sau khi xem xong khoảnh khắc đó đã không khỏi bấn loạn và dấy lên nghi vấn phải chăng cặp đôi đang lộ hint ‘phim giả tình thật’. Các fan couple cho rằng cặp đôi phải có chút tình cảm đặc biệt nào đó với nhau mới có thể vừa ngọt ngào trên phim lẫn ở hậu trường. Một số khác thì dành lời khen ngợi cho cặp đôi vì để tạo được niềm tin, ghi dấu trong lòng khán giả với những phân cảnh ngọt ngào như vậy thì diễn xuất của họ phải thực sự chuyên nghiệp, tài năng.
Được biết, hiện tại, bộ phim đã đến hồi cao trào khi cặp đôi này phải chia cắt nhau, Lý Tuân đi tù còn Chu Vận thì đi du học và sau 3 năm họ mới có dịp gặp lại nhau. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những diễn biến tiếp theo từ bộ phim này.