Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời

Sao quốc tế 16/11/2022 16:10

Netizen được dịp bấn loạn trước màn tình cảm từ trong phim đến hậu trường của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa kể về hành trình yêu đương 7 năm vượt qua bao sóng gió của cặp đôi Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) và Lý Tuân (Trần Phi Vũ). Họ quen nhau từ thời đại học, sau đó phải chia xa 3 năm vì biến cố Lý Tuân vướng vào vòng lao lý. Điều khiến các mọt phim quan tâm đó chính là màn kết hợp ăn ý, ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong các phân đoạn tình cảm, đặc biệt là những cảnh hôn.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời - Ảnh 1
Điều khiến các mọt phim quan tâm đó chính là màn kết hợp ăn ý, ngọt ngào của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong các phân đoạn tình cảm, đặc biệt là những cảnh hôn - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip hậu trường về tập gần nhất của bộ phim. Theo đó, sau khi thực hiện cảnh hôn nồng cháy giữa bầu trời pháo hoa nở rộ, Trần Phi Vũ liền ôm chặt Trương Tịnh Nghi và hỏi thẳng đàn chị có ngại khi quay cảnh hôn không. Trương Tịnh Nghi ngại ngùng, lắc đầu phủ nhận. Dù cảnh quay đã kết thúc nhưng hai diễn viên vẫn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đầy tình tứ.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời - Ảnh 2

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời - Ảnh 3
 Sau khi thực hiện cảnh hôn nồng cháy giữa bầu trời pháo hoa nở rộ, Trần Phi Vũ liền chọc ghẹo Trương Tịnh Nghi khiến đàn chị ngại ngùng - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả sau khi xem xong khoảnh khắc đó đã không khỏi bấn loạn và dấy lên nghi vấn phải chăng cặp đôi đang lộ hint ‘phim giả tình thật’. Các fan couple cho rằng cặp đôi phải có chút tình cảm đặc biệt nào đó với nhau mới có thể vừa ngọt ngào trên phim lẫn ở hậu trường. Một số khác thì dành lời khen ngợi cho cặp đôi vì để tạo được niềm tin, ghi dấu trong lòng khán giả với những phân cảnh ngọt ngào như vậy thì diễn xuất của họ phải thực sự chuyên nghiệp, tài năng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Sau khi quay xong cảnh hôn nồng cháy, Trần Phi Vũ liền hỏi Trương Tịnh Nghi một câu khiến đàn chị ngại ngùng không nói nên lời - Ảnh 4
Nhiều khán giả khen ngợi những phân đoạn tình cảm của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại, bộ phim đã đến hồi cao trào khi cặp đôi này phải chia cắt nhau, Lý Tuân đi tù còn Chu Vận thì đi du học và sau 3 năm họ mới có dịp gặp lại nhau. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những diễn biến tiếp theo từ bộ phim này.

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