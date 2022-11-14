Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ nội dung mới khiến khán giả mong ngóng, Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi có cảnh hẹn hò lãng mạng, dự báo ngày đi tù của nam chính không còn xa

Trong đoạn giới thiệu tập mới của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa hé lộ cảnh hẹn hò lãng mạn của cặp đôi chính, dự báo ngày đi tù của nam chính sắp đến gần.

Những ngày qua, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả với diễn biến ngày càng hấp dẫn, gần tới cao trào. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính - Ảnh: Internet Trong tập mới đây, Lý Tuân đã thành công giúp cho Chu Vận trả thù Phương Chí Tịnh -kẻ đã gây ra cái chết cho bạn mình năm xưa qua cuộc thi tin học và cũng là nguyên nhân hại chết chị gái Lý Tuân là Lý Lam, cũng kể từ đây mối nghiệt duyên giữa anh và đối phương cũng bắt đầu. Tuy nhiên, nhân vật Từ Lê Na lại hiểu lầm tất cả mọi điều Lý Tuân làm là vì mình, do đó cô đã chạy đến hôn anh trong lúc anh đang ngồi cùng Chu Vận, khiến Lý Tuân ngơ ngác không kịp phản ứng trong khi Chu Vận ở kế bên vừa ghen vừa tức giận.

Nhân vật Từ Lê Na chạy đến hôn Lý Tuân khiến Chu Vận ghen tuông - Ảnh: Internet Chính vì thế trong trailer sắp lên sóng, Chu Vận sẽ có màn tỏ tình dành cho Lý Tuân. Theo đó, Chu Vận vì không muốn mất Lý Tuân mà diện lên mình chiếc váy xinh đẹp do cậu mua tặng sau đó chạy đến tỏ tình với cậu. Lúc này Lý Tuân ngay lập tức cúi đầu hôn nàng công chúa của mình.

Nhân vật Lý Tuân và Chu Vận thừa nhận tình cảm của nhau - Ảnh: Internet Theo nhiều fan bộ truyện gốc, sau khi cặp đôi chính thức hẹn hò với những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào và lãng mạn thì chuẩn bị cho giai đoạn ngược sắp tới. Theo đó, Phương Chí Tịnh luôn tìm cách ‘chơi xỏ’ Lý Tuân khiến anh chàng tức giận đến mức đánh người phải vào tù. Trong thời gian, Lý Tuân đi tù suốt 3 năm, Chu Vận đi du học nước ngoài. Ngoài ra, Cao Kiến Hồng - nhân vật ‘thanh mai trúc mã’ của Chu Vận và Lý Tuân cũng lộ rõ sự ghen tức với nam chính, nên rất có thể anh ta sẽ là một trong những nguyên do chính khiến Lý Tuân lâm vào tình cảnh khốn cùng. Cặp đôi chính thức hẹn hò với những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào và lãng mạn - Ảnh: Internet Lý Tuân đi tù suốt 3 năm do đánh Phương Chí Tịnh - kẻ từ khiến chị gái mình chết - Ảnh: Internet Được biết, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chưa kịp chia tay Trương Tịnh Nghi, Trần Phi Vũ đã có màn chemistry cực lãng mạn với Châu Dã trong trailer phim điện ảnh mới Trang mạng xã hội xứ Trung vừa tung trailer dự án điện ảnh mới của Trần Phi Vũ. Được biết, Trần Phi Vũ sẽ nên duyên với Châu Dã trong dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em.

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