Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu?

Sao quốc tế 10/11/2022 16:01

Những ngày qua, bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và đạt được thành tích nổi bật khi mới lên sóng những tập đầu tiên.

Những ngày qua, bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (tên cũ là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và đạt được thành tích nổi bật khi mới lên sóng những tập đầu tiên.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 1
Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em hiện đang thu hút sự theo dõi của khán giả - Ảnh: Internet

Được biết, khi mới công bố dự án, bộ phim không gây ấn tượng với công chúng vì sở hữu hai cái tên không quá hot. Họ đều là những người trẻ, kinh nghiệm diễn xuất chưa thật sự chín muồi. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là khi bộ phim lên sóng đã nhận những phản ứng tốt bất ngờ của khán giả. Nhiều khán giả cho rằng nguyên nhân khiến bộ phim có sức hút nhờ vào nội dung kịch bản hấp dẫn cũng như diễn xuất ăn ý của diễn viên chính.

Bộ phim được chuyển thể từ một trong những bộ truyện ngôn tình hay và nổi tiếng nhất của tác giả Twentine. Với chủ đề ngôn tình thanh xuân vườn trường quen thuộc, kể về câu chuyện tình yêu của thiên tài lập trình kiêu ngạo và độc đoán Lý Tuân và nữ học giả ngoan ngoãn Chu Vận từ khuôn viên cây xanh đến khi đã trưởng thành. Nhiều khán giả cho rằng dù là tính cách của nam chính và nữ chính hay tuyến tình cảm thì đều được đánh giá là còn hấp dẫn hơn tiểu thuyết gốc.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 2
Bộ phim được chuyển thể từ một trong những bộ truyện ngôn tình hay và nổi tiếng nhất của tác giả Twentine - Ảnh: Internet

Thành công của bộ phim còn nhờ vào sự kết hợp ăn ý của cặp đôi chính. Dù Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi là hai diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng lại được khán giả đánh giá cao khi thể hiện được phần hồn của nhân vật nguyên tác. Tương tác của bộ đôi ở trong phim lẫn hậu trường đều khá tự nhiên, ngọt ngào, khiến khán giả phải quắn quéo, nhiệt tình đẩy thuyền.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 3
Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi diễn xuất khá ngọt ngào, ăn ý trong bộ phim - Ảnh: Internet

Tính cách của nhân vật Lý Tuân vừa ngang tàng, bá đạo nhưng lại thâm tình, là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái. Trong phim, Trần Phi Vũ thể hiện tinh tế những biểu cảm muốn trêu đùa Chu Vận nhưng luôn nghĩ đến cô và dành tình cảm đặc biệt cho cô. Chính vì vậy, nhân vật Lý Tuân được nhiều khán giả yêu thích.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 4
Trần Phi Vũ chiếm trọn cảm tình của khán giả với tạo hình khá sát với nguyên tác - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ngoại hình điển trai của Trần Phi Vũ cũng là nguyên nhân khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Dù tạo hình tóc vàng, tóc đen hay đầu đinh khi mới ra tù, Trần Phi Vũ đều toát lên sức hấp dẫn đặc biệt, khí chất sang trọng như vương tử.

Tương tác giữa Trần Phi Vũ và bạn diễn Trương Tịnh Nghi cũng được đánh giá cao. Trương Tịnh Nghi gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần nhưng có phần cá tính, độc lập. Cô là học trò của Châu Tấn, được nữ diễn viên dốc sức lăng xê.

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em của Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi chiếm trọn cảm tình của khán giả dù mới lên sóng, nguyên nhân do đâu? - Ảnh 5
Trương Tịnh Nghi gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần nhưng có phần cá tính, độc lập - Ảnh: Internet

Chính vì những lý do trên là minh chứng cho thấy khán giả không thể nào rời mắt khỏi bộ phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em và hóng chờ những diễn biến tiếp theo của bộ phim này.

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