Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị?

Sao quốc tế 09/11/2022 15:55

Cảm Ơn Bác Sĩ và Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em là hai tác phẩm truyền hình nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Liệu đâu sẽ là tác phẩm bùng nổ trong thời gian tới?

Những ngày gần đây, Cảm Ơn Bác Sĩ và Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Tên cũ là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa) đều là 2 bộ phim đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả khi đều là những tác phẩm chuyển thể, có ngày lên sóng gần nhau và đạt được những kết quả khả thi trong thời gian đầu.  

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 1

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 2

Nếu Cảm Ơn Bác Sĩ thu hút người xem khi có sự tham gia đóng chính của tiểu hoa lưu lượng Dương Mịch và Bạch Vũ, thì Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em lại giữ chân người xem bởi những diễn viên trẻ thực lực, tràn đầy nhiệt huyết như Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi. Chính vì thế, netizen cũng đã nhanh chóng đặt 2 bộ phim lên bàn cân, liệu tác phẩm nào sẽ giữ vững phong độ, "đại bạo" trong thời gian tới?

Cảm Ơn Bác Sĩ

"Cảm ơn bác sĩ" là tác phẩm truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết ICU48 giờ của tác giả Sênh Ly. Phim thuộc thể loại tâm lý, phim xoay quanh cuộc sống thầm lặng cứu người của các bác sĩ cũng như câu chuyện tình yêu của họ xảy ra trong khoa cấp cứu.

Có thể thấy, dù không phải là bộ phim với chủ đề mới, nhưng những tác phẩm về đề tài y khoa luôn chiếm cảm tình của khán giả đặc biệt là với tình hình dịch bệnh trong những năm gần đây. Chính vì thế, Cảm Ơn Bác Sĩ ngay từ khi có thông báo lên sóng đã nhận được sự quan tâm không nhỏ. 

Hơn nữa, đây còn là bộ phim có sự tham gia của tiểu hoa đán Dương Mịch cùng tiểu sinh phái thực lực Bạch Vũ cũng đã giúp phim trở thành chủ đề thảo luận trên các diễn đàn. 

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 3

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 4

Đây là lần đầu tiên Dương Mịch thử thách với vai trò là một bác sĩ chuyên nghiệp khi hóa thân vào vai Tiêu Nghiên – một bác sĩ đa khoa thông minh, xinh đẹp và hết lòng với nghề. Đây cũng không phải là lĩnh vực phim sở trường của mỹ nhân họ Dương nhưng khán giả cũng để lại nhiều lời khen cho diễn xuất ổn áp, phù hợp vai diễn của cô nàng.

Điểm trừ trong bộ phim này theo người xem đánh giá chính là diễn xuất có phần gượng gạo của Bạch Vũ và tạo hình hơi hướng "thần tượng" của Dương Mịch. Khán giả cho rằng với tạo hình da trắng, kẻ mắt, tóc xoăn lại còn đeo len có vẻ như chưa thật sự phù hợp với vai bác sĩ.

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 5

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 6

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em

Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được chuyển thể từ tiểu thuyết "Chiếc bật lửa và váy công chúa" của Twentine. Đây là một bộ phim ngôn tình Trung Quốc kết hợp giữa thanh xuân vườn trường và thực tế.

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 7

"Chiếu sáng anh sưởi ấm em" với sự tham gia của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong vai thiên tài lập trình badboy và cô công chúa của anh là một bộ phim tâm lý tình cảm sâu sắc, đang gây bão trong những ngày gần đây. Đặc biệt với chemistry mạnh mẽ, bùng nổ của cặp diễn viên chính càng tạo nên sức hút của bộ phim.

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 8

Trương Tịnh Nghi với gương mặt dịu dàng, ngoan hiền, chính là hình mẫu “con nhà người ta” cực kỳ thuyết phục. Còn Trần Phi Vũ lại gây ấn tương khi thiết lập nhân vật phù hợp với mình, chính là thủ khoa Lý, thiên tài lập trình kiêu ngạo độc miệng với gương mặt điển trai và nụ cười khinh đời. Quan trọng hơn, khuôn mặt của hai người có thể chịu được cận cảnh, và máy quay càng gần thì càng có thể lấy được nét đẹp chân thực của họ. 

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 9

Dù vậy, phim của Trần Phi Vũ vẫn ấp phải một số sự chê bai như chủ đề thanh xuân vườn trường không quá mới mẻ. Chưa kể diễn xuất của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi cũng khá tẻ nhạt, chưa có chiều sâu. 

Trần Phi Vũ bất ngờ 'đối đầu' cùng Dương Mịch, liệu Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em có 'đại bạo' thắng thế trước siêu phẩm của đàn chị? - Ảnh 10

Dù vậy, nhiều khán giả cho rằng cơ hội thành công của Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em cao hơn một tác phẩm có phần "khô khan", dàn diễn viên lại ít chemistry như Cảm Ơn Bác Sĩ.

Xét trong 5 ngày đầu lên sóng thì Chiếu Sang Anh, Sưởi Ấm Em đã phá mức nhiệt độ 8000 trên Youku, chứng tỏ được mức độ hot của phim cũng như cặp đôi diễn viên chính. Và ngay cả Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch, Bạch Vũ với rating phá 1 ngay khi lên sóng trên CCTV cũng vẫn thấp hơn phim của đàn em Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đến 4 điểm phần trăm.  

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