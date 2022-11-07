Dân tình tiếc nuối vì cảnh quay 'hót hòn họt' của Trần Phi Vũ bị cắt khỏi phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, lý do vì đâu?

Những ngày vừa qua, khi bộ phim ngôn tình "Chiếc bật lửa và váy công chúa" được lên sóng đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội bởi visual đỉnh cao và "phản ứng hóa học" cực cháy của cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi .

Đặc biệt, với vai diễn thiên tài Lý Tuấn trong phim, Trần Phi Vũ đang chiếm dần trái tim khán giả với tạo hình cực phẩm, được mệnh danh là "bạn trai trong mơ" của nhiều người. Không ít cư dân mạng và fan nguyên tác đều đồng tình rằng không có ai có thể thay thế được Trần Phi Vũ với vai diễn này.

Trong những tập phát sóng đầu tiên, Trần Phi Vũ xuất hiện với tạo hình với mái tóc vàng đã làm nên thương hiệu của thủ khoa Lý. Chiều cao, phong cách ăn mặc đặc biệt là thần thái của anh khiến khán giả sốc visual, đứng ngồi không yên.

Chính vì sức hút quá lớn, những hình ảnh leak từ hậu trường của Trần Phi Vũ luôn được khán giả vô cùng quan tâm và chú ý đến. Gần đây, trên mạng lan truyền một cảnh phim của Trần Phi Vũ trong "Chiếc bật lửa và váy công chúa", đó là cảnh Lý Tuân vừa mới ra tù, hút thuốc với tâm trạng suy tư.

Thế nhưng, nhiều netizen đã phát hiện ra rằng cảnh phim "siêu ngầu" này đã bị cắt. Bởi trong những tập đầu của "Chiếc bật lửa và váy công chúa", khán giả cứ tua tới tua lui cũng chẳng thấy được cảnh quay này.

Lý giải cho việc cảnh quay khá đắt giá này "bốc hơi" khỏi phim, nhiều người suy đoán rằng việc hút thuốc lá của nam diễn viên trên phim dễ khiến thanh thiếu niên chưa đủ tuổi bắt chước theo, có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Đa số nhiều người tỏ ra khá tiếc khi phân cảnh sau khi ra tù bị cắt vì tạo hình của Trần Phi Vũ trong cảnh quay cực kỳ "cool ngầu", đẹp trai miễn chê khi diện cả cây đen đúng chuẩn nam thần. Bên cạnh đó, nét diễn xuất cũng nam diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen khi lột tả được một Lý Tuân với vẻ "bụi bặm", trưởng thành hơn theo thời gian.

"Chiếc bật lửa và váy công chúa" là tiểu thuyết của nhà văn Twentine được khán giả trẻ Trung Quốc rất yêu thích. Nội dung là câu chuyện tình yêu giữa học sinh thiên tài Lý Tuân và cô gái xinh đẹp, thông minh Chu Vận. Họ cùng học chung khoa máy tính tại trường đại học, từ những hiểu lầm ban đầu, trở thành mối tình đầu và là người quan trọng nhất trong cuộc đời đối phương.