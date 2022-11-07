'Mộ Sắc Tâm Ước' của Nhậm Gia Luân và Angelababy chưa chiếu đã flop, nhan sắc liệu có cứu nổi phim?

Với sự góp mặt của hai ngôi sao lưu lượng là Nhậm Gia Luân và Angelabay, bộ phim chuyển thể "Mộ sắc tâm ước" nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ những ngày đầu khai máy. Tuy nhiên, việc có 2 diễn viên danh tiếng hợp tác lại là điểm bất lợi lớn khi fan hâm mộ giữa các nhà liên tục có những tranh cãi về vấn đề "phiên vị".

Nói đến phiên vị (vị trí trong danh sách diễn viên) vốn là đề tài nhạy cảm của các nghệ sĩ Hoa ngữ hiện nay. Phiên vị thể hiện địa vị, sức ảnh hưởng, quyền lực của nghệ sĩ, còn là căn cứ để tính thời lượng lên hình của mỗi diễn viên. Do đó, ê-kíp và người hâm mộ các ngôi sao đều dốc sức tranh đứng vị trí đầu.

Trong dự án truyền hình này, Angelababy đã phải chịu "lép vế" trước Nhậm Gia Luân khi nhà sản xuất công bố tên Nhậm Gia Luân trước. Điều này tạo nên làn sóng bất mãn trong cộng đồng người hâm mộ của Angelababy.

Phía AngelaBaby cho rằng nữ diễn viên có lưu lượng cao, độ hot lớn, với lại người đại diện là Giả Sĩ Khải đã đảm bảo với AngelaBaby rằng sẽ giúp cô tranh phiên 1, coi như món quà ra mắt khi nữ diễn viên chịu ký hợp đồng với công ty.

Còn phía fan Nhậm Gia Luân cho rằng nam diễn viên xứng đáng phiên 1 bởi so diễn xuất, khả năng gánh phim thì Nhậm Gia Luân chắc chắn hơn AngelaBaby khi từng có những dự án tạo tiếng vang như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Ngự Giao Ký.

Netizen xứ Trung cho rằng Angelababy sở dĩ không tranh nổi phiên vị với Nhậm Gia Luân bởi khả năng diễn xuất của người đẹp bị đánh giá đơ cứng, không thể hiện được nội tâm, cảm xúc của nhân vật. Angelababy bị gọi là "thảm họa xuất diễn" và không có khả năng thu hút người xem.

Không chỉ riêng vụ tranh phiên vị của cặp diễn viên chính, Mộ Sắc Tâm Ước còn khiến nhiều người ngán ngấm khi tung poster phim không có nam nữ chính, cũng chẳng để tên trên bài giới thiệu mà chỉ là hình riêng của hai diễn viên.

Nhiều bình luận cho rằng, trong poster, 2 diễn viên nhìn qua cũng chẳng có cảm giác couple, càng không có "phản ứng hóa học" như một cặp đôi. Đặc biệt, nụ cười của Angela Baby - Nhậm Gia Luân trên poster được cho là quá gượng gạo, sượng trân. Cộng thêm đề tài của Mộ Sắc Tâm Ước không quá thu hút nên dự án này không được kỳ vọng sẽ tạo cú hit khi phát sóng.

Dự án phim Mộ Sắc Tâm Ước được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách là Chỉ Vì Hoàng Hôn Khó Tìm của tác giả Ngự Tịnh Phanh Hương. Nội dung kể về câu chuyện giữa nam chính Kỳ Liên Sơn (Nhậm Gia Luân thủ vai) – một tiểu thuyết gia với nữ chính Lưu Hạ (Angelababy đảm nhận) – một cố vấn tâm lý. Sau một lần tình cờ chứng kiến nữ chính khuyên nhủ thành công một người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử, nam chính đã quyết định mời cô làm cố vấn cho bộ tiểu thuyết mình đang viết. Hai người đồng hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp và gặt hái được hạnh phúc trong tình yêu.

Netizen cho rằng ưu điểm lớn nhất của "Mộ sắc tâm ước" hiện tại chính là nhờ visual của nam nữ chính, cả hai sáng bừng trong từng khung hình. Nhưng liệu chỉ với bấy nhiêu đây, bộ phim liệu có "lội ngược dòng" trở thành phim có thành tích cao trên các bảng xếp hạng hay không, hãy cùng chờ xem nhé!