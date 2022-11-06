Sau 9 tháng thông báo ly hôn Angelababy, tài tử Huỳnh Hiểu Minh sắp sửa làm đám cưới với bạn gái hotgirl?

Sao quốc tế 06/11/2022 10:06

Tin đồn Huỳnh Hiểu Minh chuẩn bị tái hôn với bạn gái Diệp Kha đang thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Mới đây, dân mạng lan truyền hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh đang cho tu sửa căn biệt thự 5 tầng của anh ở Thượng Hải (Trung Quốc). Biệt thự này là tổ ấm tình yêu của anh và Angela Baby trước đó.

Sau 9 tháng thông báo ly hôn Angelababy, tài tử Huỳnh Hiểu Minh sắp sửa làm đám cưới với bạn gái hotgirl? - Ảnh 1
Huỳnh Hiểu Minh đang sửa lại căn biệt thự ở Thượng Hải. Ảnh: Internet

Từ đây, nhiều người đặt nghi vấn tài tử Thần điêu đại hiệp đang chuẩn bị kết hôn với bạn gái là hotgirl Diệp Kha. Phía truyền thông đưa tin thêm, vào tháng trước, Huỳnh Hiểu Minh đã cầu hôn bạn gái khi cả hai cùng đi leo núi. Hiện tin đồn chồng cũ Angelababy sắp sửa tái hôn đang nhận được sự quan tâm, song Huỳnh Hiểu Minh chưa đưa ra phản hồi.

Sau 9 tháng thông báo ly hôn Angelababy, tài tử Huỳnh Hiểu Minh sắp sửa làm đám cưới với bạn gái hotgirl? - Ảnh 2
Ngôi sao "Thần điêu đại hiệp" và hotgirl Diệp Kha. Ảnh: Internet

Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh được cho là hẹn hò từ giữa tháng 2. Nữ người mẫu bị phát hiện thường xuyên check-in tại cùng địa điểm với tài tử Thần điêu đại hiệp.

"Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở thành phố nào, Diệp Kha liền đăng ảnh có mặt ở thành phố đó", 163 cho biết. Theo trang tin, hoa khôi Đại học Thâm Quyến đồng hành cùng Huỳnh Hiểu Minh nhiều tháng qua.

Mặc dù vướng tin đồn hẹn hò trong nhiều tháng qua nhưng cặp đôi không lên tiếng.

Sau 9 tháng thông báo ly hôn Angelababy, tài tử Huỳnh Hiểu Minh sắp sửa làm đám cưới với bạn gái hotgirl? - Ảnh 3

Theo Sina, Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt vào top 50.

Diệp Kha sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng sức và thân hình mảnh mai, nuột nà. Trên trang cá nhân, hotgirl trẻ tuổi này thường xuyên chia sẻ ảnh chụp trong những bộ cánh gợi cảm, khoe đường cong hoàn hả không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong làng giải trí. Thậm chí bên dưới bình luận, nhiều người còn nhận định tình mới của nam tài tử họ Huỳnh sở hữu nhan sắc hao hao với AngelaBaby.

Sau 9 tháng thông báo ly hôn Angelababy, tài tử Huỳnh Hiểu Minh sắp sửa làm đám cưới với bạn gái hotgirl? - Ảnh 4

Về phía Huỳnh Hiểu Minh, sau khi chia tay Angelababy, anh dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản.

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh thử sức với nhiều vai diễn có chiều sâu trên màn ảnh. Anh đang có phim Cuộc chiến hoa hồng, diễn cặp với Viên Tuyền. Huỳnh Hiểu Minh đóng vai luật sư, có quan hệ tình cảm với bạn cũ Viên Tuyền - người trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, chuyện tình cảm của nam diễn viên được công chúng quan tâm. Trước đó, anh vướng tin hẹn hò Chu Tử Nhiên, người mẫu sinh năm 1995. Không lâu sau, Chu Tử Nhiên lên tiếng phủ nhận.

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Nữ diễn viên cho biết, do tuổi tác cao lại trải qua một lần đò khiến cô khó mở lòng để bắt đầu mối quan hệ mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Huỳnh Hiểu Minh bạn gái Huỳnh Hiểu Minh Diệp Kha Angelababy sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy 'ngại yêu' sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Huỳnh Hiểu Minh

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Huỳnh Hiểu Minh vướng nghi vấn trốn thuế

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên cô gái trẻ trên phố, sớm có tình mới sau 9 tháng ly hôn Angela Baby?

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên cô gái trẻ trên phố, sớm có tình mới sau 9 tháng ly hôn Angela Baby?

Angelababy bị Nhậm Gia Luân 'áp phiên' trắng trợn, fan cãi nhau nảy lửa đòi công bằng cho thần tượng

Angelababy bị Nhậm Gia Luân 'áp phiên' trắng trợn, fan cãi nhau nảy lửa đòi công bằng cho thần tượng

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh

Từng đẹp say đắm lòng người, nay Angelababy lộ vóc dáng tiều tụy, nhan sắc xuống dốc không phanh

Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống?

Lý Á Bằng bán biệt thự để có tiền trả nợ, cả gia đình chuyển ra ngoại ô sinh sống?

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 4 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 6 giờ 20 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI