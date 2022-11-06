Sau 9 tháng thông báo ly hôn Angelababy, tài tử Huỳnh Hiểu Minh sắp sửa làm đám cưới với bạn gái hotgirl?

Từ đây, nhiều người đặt nghi vấn tài tử Thần điêu đại hiệp đang chuẩn bị kết hôn với bạn gái là hotgirl Diệp Kha . Phía truyền thông đưa tin thêm, vào tháng trước, Huỳnh Hiểu Minh đã cầu hôn bạn gái khi cả hai cùng đi leo núi. Hiện tin đồn chồng cũ Angelababy sắp sửa tái hôn đang nhận được sự quan tâm, song Huỳnh Hiểu Minh chưa đưa ra phản hồi.

Mới đây, dân mạng lan truyền hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh đang cho tu sửa căn biệt thự 5 tầng của anh ở Thượng Hải (Trung Quốc). Biệt thự này là tổ ấm tình yêu của anh và Angela Baby trước đó.

"Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện ở thành phố nào, Diệp Kha liền đăng ảnh có mặt ở thành phố đó", 163 cho biết. Theo trang tin, hoa khôi Đại học Thâm Quyến đồng hành cùng Huỳnh Hiểu Minh nhiều tháng qua.

Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh được cho là hẹn hò từ giữa tháng 2. Nữ người mẫu bị phát hiện thường xuyên check-in tại cùng địa điểm với tài tử Thần điêu đại hiệp.

Mặc dù vướng tin đồn hẹn hò trong nhiều tháng qua nhưng cặp đôi không lên tiếng.

Theo Sina, Diệp Kha là hoa khôi của Đại học Thâm Quyến. Năm 2010, cô gia nhập ngành giải trí với vai trò người dẫn chương trình sau khi tham gia cuộc thi tuyển chọn hoa khôi streamer của đài truyền hình Hồ Nam và lọt vào top 50.

Diệp Kha sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng sức và thân hình mảnh mai, nuột nà. Trên trang cá nhân, hotgirl trẻ tuổi này thường xuyên chia sẻ ảnh chụp trong những bộ cánh gợi cảm, khoe đường cong hoàn hả không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong làng giải trí. Thậm chí bên dưới bình luận, nhiều người còn nhận định tình mới của nam tài tử họ Huỳnh sở hữu nhan sắc hao hao với AngelaBaby.

Về phía Huỳnh Hiểu Minh, sau khi chia tay Angelababy, anh dồn sức cho công việc, hiếm khi trở về nhà. Khi có thời gian rảnh, nam diễn viên cũng không tụ tập cùng bạn bè như trước, từ chối xuất hiện trước công chúng vì muốn dành thời gian nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản.

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh thử sức với nhiều vai diễn có chiều sâu trên màn ảnh. Anh đang có phim Cuộc chiến hoa hồng, diễn cặp với Viên Tuyền. Huỳnh Hiểu Minh đóng vai luật sư, có quan hệ tình cảm với bạn cũ Viên Tuyền - người trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, chuyện tình cảm của nam diễn viên được công chúng quan tâm. Trước đó, anh vướng tin hẹn hò Chu Tử Nhiên, người mẫu sinh năm 1995. Không lâu sau, Chu Tử Nhiên lên tiếng phủ nhận.