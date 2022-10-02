Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh thân mật bên cô gái trẻ trên phố, sớm có tình mới sau 9 tháng ly hôn Angela Baby?

Khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh vui vẻ bên một cô gái bị rò rỉ trên mạng xã hội, ngay lập tức thu hút sự quan tâm.

Huỳnh Hiểu Minh là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Nam diễn viên sinh năm 1977 khiến nhiều chị em tại Châu Á "phát cuồng" bởi nhan sắc điển trai cùng phong thái "ngút trời". Vẻ đẹp lạnh lùng, mạnh mẽ của Hiểu Minh như thỏi nam châm luôn hút hồn người hâm mộ. Huỳnh Hiểu Minh từng có chuyện tình đẹp như mơ, kết thúc bằng một đám cưới lãng mạn, xa hoa với nữ diễn viên Angela Baby. Tuy nhiên, họ đã ly hôn sau 7 năm mặn nồng khiến bao người tiếc nuối.

Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thông báo ly hôn vào tháng 1/2022. Ảnh: Internet Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video ghi lại được khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh đưa một cô gái đi mua sắm. Cả hai vui vẻ khoác vai nhau rất thân thiết khi đi mua sắm và dạo phố. Ngay sau khi hình ảnh của nam diễn viên được chia sẻ đã nhanh chóng gây chú ý của cư dân mạng. Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh tình tứ cùng một cô gái nhận được sự chú ý. Ảnh: Internet Nhiều bình luận đã nhanh chóng gửi lời chúc tới nam diễn viên khi tìm được tình yêu mới và "truy lùng" thông tin về cô gái đi bên cạnh anh. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là cảnh quay của nam diễn viên ở phim trường. Bởi trong ảnh, Huỳnh Hiểu Minh cũng không đội mũ hay đeo kính, trong khi những người xung quanh không hề có phản ứng khi nhận ra người nổi tiếng.

Ngày 30/9, Sohu đưa tin Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh gần đây vướng tin đồn tái hợp. Nữ diễn viên Cô phương bất tự thưởng được cho là vẫn âm thầm theo dõi hoạt động của chồng cũ trên mạng xã hội. Trước nghi vấn này, người hâm mộ Angelababy phủ nhận. Họ cho biết chứng cứ người đẹp 1989 vẫn còn tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh đang lan truyền trên mạng xã hội, đã có cách đây 2 năm. Theo Sohu, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương sau ly hôn. Họ tránh đề cập chuyện đời tư liên quan đến nhau trên truyền thông. Tuy nhiên, trong đời thường, Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh cho thấy mối quan hệ không thân thiện. Cả hai chưa từng một lần gặp riêng hay cùng đưa con đi chơi sau khi chia tay. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby công bố "đường ai nấy đi" vào tháng 1 năm nay nhưng đã rạn nứt từ năm 2018. Cả hai làm thủ tục ly hôn trong âm thầm từ năm 2021. Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đề ra ba điều khoản để vụ chia tay diễn ra êm đẹp, không gây thêm tổn thương cho con trai Tiểu Hải Miên là không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông. Sau khi trở về cuộc sống độc thân, chuyện tình cảm của hai người luôn được công chúng quan tâm. Không chỉ riêng "đàng trai" dính nghi án hẹn hò, Angela Baby mới đây cũng bị đồn thổi có người mới sau khi ly hôn không lâu. Tuy nhiên, phía người đẹp đã lên tiếng phủ nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huynh-hieu-minh-lo-anh-than-mat-ben-co-gai-tre-tren-pho-som-co-tinh-moi-sau-9-thang-ly-hon-angela-baby-509147.html